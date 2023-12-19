Рок-группа «Кино» выпустит перезапись альбома «Это не любовь»

Над переизданием работали Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов, Дмитрий Кежватов и продюсер Александр Цой, передает Intermedia. Точной даты выхода пластинки пока нет, но группа обещает порадовать поклонников в феврале следующего года. Вместе с новой музыкой планируется выход документального видео с живым исполнением песен с альбома, а также с комментариями участников.