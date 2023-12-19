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13:56 (мск), источник: Звук

Рок-группа «Кино» выпустит перезапись альбома «Это не любовь»

Легендарный рок-коллектив «Кино» анонсировал переиздание пластинки «Это не любовь». Первая версия альбома вышла в 1985 году. По словам музыкантов, технологии записи с тех времен сильно изменились.

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Над переизданием работали Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, Олег Шунцов, Дмитрий Кежватов и продюсер Александр Цой, передает Intermedia. Точной даты выхода пластинки пока нет, но группа обещает порадовать поклонников в феврале следующего года. Вместе с новой музыкой планируется выход документального видео с живым исполнением песен с альбома, а также с комментариями участников.

В нынешнем составе группа «Кино» играет с 2020 года. Вокалиста на замену Виктору Цою искать не стали: на концертах его голос звучит вместе с фонограммой.

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