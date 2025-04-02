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Родственники раненых участников спецоперации смогут взять 5 недель дополнительного отпуска

Сенаторы Совета Федерации одобрили соответствующий закон, согласно которому близкие родственники раненых или больных участников специальной военной операции получают право на дополнительный отпуск. Соответствующий законопроект представила его соавтор, заместитель председателя комитета по социальной политике Дарья Лантратова.

Одобренный закон поможет родным находиться рядом с ранеными военнослужащими и ухаживать за ними в период восстановления. Родители, супруги и дети участников СВО, получивших ранение, контузию или увечье при исполнении служебного долга, смогут взять неоплачиваемый отпуск — до 35 дней в году.

Президент Владимир Путин в августе прошлого года поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предоставить женам и матерям раненых бойцов возможность ухаживать за мужьями и сыновьями. Представленный документ станет еще одним шагом на пути к реализации этой инициативы.

«Порой наши военнослужащие нуждаются в длительном уходе как в условиях стационара, так и после выписки и во время реабилитации. Чаще всего этот уход обеспечивают их родные, однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», — подчеркнула Дарья Лантратова.

Благодаря одобренным поправкам в Трудовом кодексе появится новая категория сотрудников, которым работодатели будут обязаны предоставлять неоплачиваемый отпуск. В эту категорию попадают близкие родственники участников СВО — супруги, родители и дети. Для ухода за ранеными военнослужащими они смогут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти недель в год.

По мнению автором закона, дополнительный отпуск поможет родным бойцов, пострадавших на передовой, полностью сосредоточиться на выздоровлении близкого человека. Это значительно ускорит реабилитацию военнослужащих и поддержит их моральный дух.

Новый закон также расширяет список сотрудников, которым работодатели обязаны предоставлять дополнительный ежегодный двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Теперь на него могут рассчитывать и близкие родственники добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей.