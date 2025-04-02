Родственники раненых участников спецоперации смогут взять 5 недель дополнительного отпуска

Одобренный закон поможет родным находиться рядом с ранеными военнослужащими и ухаживать за ними в период восстановления. Родители, супруги и дети участников СВО, получивших ранение, контузию или увечье при исполнении служебного долга, смогут взять неоплачиваемый отпуск — до 35 дней в году.
Президент Владимир Путин в августе прошлого года поддержал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предоставить женам и матерям раненых бойцов возможность ухаживать за мужьями и сыновьями. Представленный документ станет еще одним шагом на пути к реализации этой инициативы.
«Порой наши военнослужащие нуждаются в длительном уходе как в условиях стационара, так и после выписки и во время реабилитации. Чаще всего этот уход обеспечивают их родные, однако из-за длительного процесса восстановления иногда им приходится выбирать между заботой о близком человеке и сохранением рабочего места», — подчеркнула Дарья Лантратова.
Благодаря одобренным поправкам в Трудовом кодексе появится новая категория сотрудников, которым работодатели будут обязаны предоставлять неоплачиваемый отпуск. В эту категорию попадают близкие родственники участников СВО — супруги, родители и дети. Для ухода за ранеными военнослужащими они смогут рассчитывать на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти недель в год.
По мнению автором закона, дополнительный отпуск поможет родным бойцов, пострадавших на передовой, полностью сосредоточиться на выздоровлении близкого человека. Это значительно ускорит реабилитацию военнослужащих и поддержит их моральный дух.
Новый закон также расширяет список сотрудников, которым работодатели обязаны предоставлять дополнительный ежегодный двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Теперь на него могут рассчитывать и близкие родственники добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей.