Родригес призналась, что США угрожали ей убийством за отказ от сотрудничества

Об этом Родригес рассказала во время закрытой двухчасовой встречи, которая состоялась в Венесуэле через семь дней после операции США. Guardian передает, что запись с этой встречи просочилась в Сеть.
«Угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента Венесуэлы. Нам с Хорхе дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — рассказала она.
Родригес также заявила, что сначала им сказали, якобы Мадуро и его супруга уже мертвы. Позже выяснилось, что они взяты в заложники. «Но, услышав информацию об убийстве президента, мы готовы были разделить ту же участь», — отметила она.
Политик утверждает, что угрозы в ее адрес не прекращаются по сей день. От нее требуют одного: чтобы Венесуэла действовала в соответствии с четкими указаниями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти.
«Кто-то сказал нам, что нас будут постоянно шантажировать президентом и первой леди. И мы ответили: что ж, они ведут свою борьбу там, а мы свою — здесь. Но это не означает, что мы безрассудны», — говорит Родригес. Она пояснила: «Каждый наш шаг и каждая наша стратегия подчинены одной мысли: как это скажется на них».
Удар по Каракасу был нанесен в ночь на 3 января Соединенными Штатами. Американские военные задержали Мадуро с супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».