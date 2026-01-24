Родригес призналась, что США угрожали ей убийством за отказ от сотрудничества

«Кто-то сказал нам, что нас будут постоянно шантажировать президентом и первой леди. И мы ответили: что ж, они ведут свою борьбу там, а мы свою — здесь. Но это не означает, что мы безрассудны», — говорит Родригес. Она пояснила: «Каждый наш шаг и каждая наша стратегия подчинены одной мысли: как это скажется на них».