Родные убитого во время фестиваля Burning Man россиянина обратились к президенту США

С момента убийства прошло больше недели, а расследование не движется, утверждает родственник погибшего. По его словам, делом занимается только шериф. В то время как федеральная полиция бездействует.
«На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершено убийство моего сына Вадима — гражданина другой великой страны, России. Десять дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф, а федеральные органы США так и не приступили к нему, будто не слышали об этом», — цитирует агентство слова Круглова-старшего.
Мужчина отмечает, что смерть украинки, погибшей в американском метро, раскрыта всего за 2 дня. Отец Вадима Круглова подчеркнул, что полагается на профессионализм ФБР. Зло должно быть наказано, подчеркнул он.
О гибели 37-летнего россиянина во время фестиваля Burning Man в штате Невада стало известно 4 сентября. Его нашли зарезанным 30 августа. Полиции до сих пор не удалось напасть на след преступников.