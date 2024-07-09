Родившая в 58 лет первенца петербурженка стала многодетной матерью

Женщина призналась, что два года назад у них с мужем появились на свет девочки-близнецы. Их родила суррогатная мать. Такое решение она и ее муж приняли сразу после рождения сына Юрия — Коновова сама родила мальчика в марте 2021 года в возрасте 58 лет.