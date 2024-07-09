Родившая в 58 лет первенца петербурженка стала многодетной матерью

Мария Коновова из Санкт-Петербурга и ее муж, гражданин Германии Клаус Вильдероттер, стали многодетными родителями. Сейчас супругам 61 и 63 года соответственно. О пополнении пара рассказали в интервью изданию «Петербургский дневник».
Женщина призналась, что два года назад у них с мужем появились на свет девочки-близнецы. Их родила суррогатная мать. Такое решение она и ее муж приняли сразу после рождения сына Юрия — Коновова сама родила мальчика в марте 2021 года в возрасте 58 лет.
«Я очень хотела сама родить второго ребенка, но, к сожалению, медицинское обследование показало, что из-за кесарева сечения моему организму требуется минимум два года для восстановления. В моем возрасте это слишком большой срок», — призналась Мария Коновова.
Она добавила, что они решили не рисковать единственным здоровым эмбрионом и воспользоваться услугами суррогатной матери.
По словам Конововой, врачи предупреждали, что после подсадки их эмбрион может размножиться, так и произошло. Девочки родились на 34-й неделе беременности путем кесарева сечения, они весили чуть больше 2 кг, их рост составлял около 49 см. Неонатологи приняли решение оставить детей на «доращивание». Вживую родители увидели дочерей только в возрасте двух месяцев. Им дали имена Татьяна и Любовь.
Обе дочери пары столкнулись с проблемами со здоровьем. У одной медики обнаружили новообразование, для удаления которого она прошла через шесть лазерных операций. У другой выявили проблемы с позвоночником и шеей, но их также удалось решить благодаря работе остеопата.
Сейчас вся семья живет в Баварии. Коновова отметила, что они с супругом планируют жить на две страны.
Ранее в Краснодаре женщина установила рекорд России, родив сына и дочь с максимальной на сегодняшний день разницей в возрасте — 34 года. Светлана Халимова 1971 года рождения родила сына 11 ноября 1988 года и дочь 3 апреля 2023 года. Они являются единоутробными: сына зовут Куркин Андрей Сергеевич, а дочь — Халимова Ясмин Нуриддимовна. Достижение было официально занесено в Книгу рекордов России.