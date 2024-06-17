Родителям рассказали, как защитить детей от падения из окна

«Есть прочные сетки, которые монтируются прямо в окно и не оставляют следов на раме. Главный их плюс в том, что даже если ребенок будет стоять на подоконнике и наваливаться всем телом на эту решетку, то он все равно не выпадет. Сетка эта не металлическая, поэтому в случае пожарной опасности она не будет мешать спасателям», — уточнил Гофштейн.