Родителям рассказали, как выбрать безопасные украшения для детей

Однако важно помнить, что не все украшения могут быть безопасны для них. Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина рассказала «Газете.Ru», как выбрать украшения для детей.
«Безопасный возраст для ношения украшений начинается примерно с трех лет. В этом возрасте ребенок уже более-менее сознательный, может сказать, что ему некомфортно, понимает, что опасно, а что нет. Если говорить о детях школьного возраста, то здесь уже нет особых ограничений. Тут стоит обратить внимание на дизайн украшения, на его соответствие к образу и стилю», — объяснила она.
«А вот кольца и подвески могут быть менее удобными и даже небезопасными. Во-первых, дети подвижные, поэтому могут просто потерять украшение или травмировать себя. Во-вторых, руки ребенка то теплые, то холодные, — размер пальца может меняться в течении одного дня, а кольцо может застопориться и сложно сниматься. Именно поэтому часто можно встретить детские колечки с разъемной конструкцией. Если же говорить о мальчиках, в основном для них покупают нательные крестики. В этом случае важно, чтобы изделие не имело слишком острых углов», — добавила она.
Если говорить о материалах, то на детский возраст лучше рассмотреть золото из-за его гипоаллергенности и прочности. Обычно это 585 проба. Высокие пробы для детских украшений практически не используются. Во-первых, это дорого. А если мы говорим о дошкольном возрасте, эти серьги могут быстро потерять свою актуальность по дизайну, и с точки зрения родителей это не очень практичная покупка. Серебро тоже может подойти, но риск аллергических реакций будет несколько выше.
«Самые удобные виды серег — с английским замком или замком-петлей. Также подойдут хагисы — изделия в виде колечек, которые раскрываются на две половины и могут защелкиваться. Они очень эргономичны по форме и точно не вызовут дискомфорта. Менее удобными будут гвоздики: их сложно снимать как родителям, так и детям. Они могут быть неудобны, могут травмировать или вызвать дискомфорт во время сна. Ребенок может легко снять закрутку и потерять серьгу. Для дошкольников стоит остановить выбор на небольших изделиях, не более 1 см», — отметила специалист.
Что касается цепочек, для детей лучше выбирать гладкие плетения: якорное и панцирное, а также отдавать предпочтение тонким моделям. По возможности, можно и вовсе вместо цепочки купить текстильный шнурок с металлической оконцовкой и замком. Кроме того, соединительное колечко на этом замке должно было цельное, чтобы оно не могло легко раскрыться и травмировать шею, если ребенок случайно зацепится.
«Вопрос использования драгоценных камней в детских украшениях зависит от материальных возможностей и предпочтений родителей. Сейчас пользуются спросом синтетические камни, однако популярны и украшения с небольшими драгоценными камнями. Например, первые серьги нередко покупают с маленьким бриллиантом. Обычно это происходит в возрасте 5−7 лет, когда девочка уже понимает ценность украшений», — резюмировала Ракутина.