Родителям рассказали, как выбрать безопасные украшения для детей

«А вот кольца и подвески могут быть менее удобными и даже небезопасными. Во-первых, дети подвижные, поэтому могут просто потерять украшение или травмировать себя. Во-вторых, руки ребенка то теплые, то холодные, — размер пальца может меняться в течении одного дня, а кольцо может застопориться и сложно сниматься. Именно поэтому часто можно встретить детские колечки с разъемной конструкцией. Если же говорить о мальчиках, в основном для них покупают нательные крестики. В этом случае важно, чтобы изделие не имело слишком острых углов», — добавила она.