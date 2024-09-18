Родителям рассказали, как помочь ребенку освоиться в детском саду

Группа кратковременного пребывания (ГКП) может стать первым шагом в адаптации ребенка к детскому саду. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина. По ее словам, обычно привыкание к ГКП длится около месяца, но в отдельных случаях может затянуться из-за индивидуальных особенностей воспитанника.