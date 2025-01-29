Родителям объяснили, как улучшить контакт с ребенком

По ее словам, чтобы ребенок раскрылся и был готов услышать родителей, важно создать комфортную атмосферу для диалога. Также стоит делиться собственными переживаниями, хвалить ребенка за достижения, чтобы он чувствовал свою важность и знал, что всегда может обратиться к взрослым за поддержкой.