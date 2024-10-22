Родителям объяснили, что делать при потере свидетельства о рождении ребенка

Если у родителя по какой-то причине нет оригинала бланка свидетельства о рождении, можно заказать повторное.
Это будет документ с соответствующей отметкой и новыми серией и номером. При этом данные актовой записи и основные сведения останутся неизменными.
Повторное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и выданное впервые.
За повторным свидетельством о рождении может обратиться любой из родителей ребенка. Это можно сделать, даже если нет данных о реквизитах актовой записи.
Госпошлина за повторное свидетельство о рождении до конца 2024 года составляет 350 рублей, с 2025 года — 500 рублей.
Можно выбрать загс, куда удобно прийти за готовым бланком. Документ выдается в день посещения.