Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям объяснили, что делать при потере свидетельства о рождении ребенка

Госпошлина за повторное свидетельство увеличится с 2025 года.

Если у родителя по какой-то причине нет оригинала бланка свидетельства о рождении, можно заказать повторное.

Это будет документ с соответствующей отметкой и новыми серией и номером. При этом данные актовой записи и основные сведения останутся неизменными.

Повторное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и выданное впервые.

За повторным свидетельством о рождении может обратиться любой из родителей ребенка. Это можно сделать, даже если нет данных о реквизитах актовой записи.

Госпошлина за повторное свидетельство о рождении до конца 2024 года составляет 350 рублей, с 2025 года — 500 рублей.

Можно выбрать загс, куда удобно прийти за готовым бланком. Документ выдается в день посещения.