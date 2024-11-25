Родителям назвали главные ошибки, из-за которых дети не хотят учить английский

«Родители часто расстраиваются, когда ребенок учит английский, но все еще не смотрит мультфильмы в оригинале и не помогает им на ресепшене в отеле. Вот только дети еще не обладают ни знаниями, ни социальными навыками, чтобы решать такие задачи. А раздражение и акцент на критике еще никому не сделали лучше», — говорит методист.