Родителям назвали главные ошибки, из-за которых дети не хотят учить английский

В вопросе мотивации детей нужно понимать главное — нельзя игнорировать возраст ребенка. Для детей до 12 лет внутренний интерес — ключевой фактор. Цели вроде «поступить в иностранный вуз» или «получить высокооплачиваемую работу» звучат понятно только для родителей, но не для детей.
«Ребенок в этом возрасте изучает язык, потому что это интересно, это вызывает любопытство. Он хочет понимать мир вокруг и быть понятым», — объясняет Почтаренко.
Преподаватели должны использовать игровые методы обучения, поддерживать естественный интерес и давать положительные эмоции во время занятий.
Подростки, в свою очередь, мотивированы более конкретными целями:
«Многие из них учат английский, чтобы общаться в онлайн-играх, понимать песни и фильмы на английском, а также улучшить успеваемость», — говорит методист.
Мотивация подростков связана с возможностями, которые открывает знание языка, и их взаимодействием со сверстниками.
«Если есть конфликты в семье, неприятная обстановка дома, то тут не до английского. Дети могут пропускать уроки, игнорировать домашние задания и конфликтовать с одноклассниками», — считает эксперт.
Завышенные ожидания особенно сильно вредят детям до 12 лет.
«Родители часто расстраиваются, когда ребенок учит английский, но все еще не смотрит мультфильмы в оригинале и не помогает им на ресепшене в отеле. Вот только дети еще не обладают ни знаниями, ни социальными навыками, чтобы решать такие задачи. А раздражение и акцент на критике еще никому не сделали лучше», — говорит методист.
Слишком большая нагрузка после школы тоже снижает мотивацию. После интенсивной тренировки по баскетболу последнее, что хочется делать, — разбираться в английских временах. Организуйте расписание так, чтобы у ребенка было достаточно времени на отдых.
Когда ученик теряет интерес к английскому, родителям важно вовремя это осознать и перестать совершать ошибки.
«Если ребенок перегружен учебой, сократите количество уроков в неделю, например, с трех до двух, а длительность — с 60 минут до 45. Попросите преподавателя английского не давать ребенку домашнее задание, главное, чтобы он просто продолжал посещать уроки и получать от них удовольствие. Если и этого недостаточно, можно сделать паузу в занятиях. Тут важно не передавить, и тогда желание заниматься у ребенка возникнет само», — резюмирует эксперт.