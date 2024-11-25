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Родителям назвали главные ошибки, из-за которых дети не хотят учить английский

Дети и подростки часто теряют мотивацию к изучению английского языка. Почему так происходит, как этого избежать и что делать, если ребенок больше не хочет заниматься, «Газете.Ru» рассказала детский методист онлайн-школы английского «Леттерс» Дарья Почтаренко.

Источник: Freepik

В вопросе мотивации детей нужно понимать главное — нельзя игнорировать возраст ребенка. Для детей до 12 лет внутренний интерес — ключевой фактор. Цели вроде «поступить в иностранный вуз» или «получить высокооплачиваемую работу» звучат понятно только для родителей, но не для детей.

«Ребенок в этом возрасте изучает язык, потому что это интересно, это вызывает любопытство. Он хочет понимать мир вокруг и быть понятым», — объясняет Почтаренко.

Преподаватели должны использовать игровые методы обучения, поддерживать естественный интерес и давать положительные эмоции во время занятий.

Подростки, в свою очередь, мотивированы более конкретными целями:

«Многие из них учат английский, чтобы общаться в онлайн-играх, понимать песни и фильмы на английском, а также улучшить успеваемость», — говорит методист.

Мотивация подростков связана с возможностями, которые открывает знание языка, и их взаимодействием со сверстниками.

Есть несколько причин, почему дети и подростки теряют мотивацию. Главная — незакрытые базовые потребности.

«Если есть конфликты в семье, неприятная обстановка дома, то тут не до английского. Дети могут пропускать уроки, игнорировать домашние задания и конфликтовать с одноклассниками», — считает эксперт.

Завышенные ожидания особенно сильно вредят детям до 12 лет.

«Родители часто расстраиваются, когда ребенок учит английский, но все еще не смотрит мультфильмы в оригинале и не помогает им на ресепшене в отеле. Вот только дети еще не обладают ни знаниями, ни социальными навыками, чтобы решать такие задачи. А раздражение и акцент на критике еще никому не сделали лучше», — говорит методист.

Слишком большая нагрузка после школы тоже снижает мотивацию. После интенсивной тренировки по баскетболу последнее, что хочется делать, — разбираться в английских временах. Организуйте расписание так, чтобы у ребенка было достаточно времени на отдых.

Когда ученик теряет интерес к английскому, родителям важно вовремя это осознать и перестать совершать ошибки.

«Если ребенок перегружен учебой, сократите количество уроков в неделю, например, с трех до двух, а длительность — с 60 минут до 45. Попросите преподавателя английского не давать ребенку домашнее задание, главное, чтобы он просто продолжал посещать уроки и получать от них удовольствие. Если и этого недостаточно, можно сделать паузу в занятиях. Тут важно не передавить, и тогда желание заниматься у ребенка возникнет само», — резюмирует эксперт.