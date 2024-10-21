Родителям дали советы, которые помогут мотивировать детей к учебе

Исследование Skysmart и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что, по результатам опроса, 37% школьников испытывают радость от первого учебного месяца, они ждали встречу с одноклассниками все лето. 35% говорят о том, что первый учебный месяц прошел нейтрально — без каких-то видимых изменений.