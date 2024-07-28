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Родителям дали советы, как ребенку с пользой провести лето

Немало семей к концу августа обнаруживают, что каникулы прошли, а отдыха будто и не было: все лето ребенок просидел в телефоне, мало гулял и не начал чувствовать себя бодрее. По данным исследования, 40% детей и вовсе все лето проводят за компьютером или с телефоном в руках. Это может негативно повлиять на весь учебный год. Как избежать такой ситуации, «Газете.Ru» рассказала продюсер образовательного проекта для творческих подростков Uteens Наталья Рогаль.

Источник: Freepik

«Когнитивные особенности нашего мозга таковы, что без смены деятельности работать ему сложнее. Поэтому подросткам всегда рекомендуют пробовать себя в разных видах деятельности, включать в расписание и обучение, и творчество, и спорт. Лето — отличная возможность “добрать” такого разнообразного досуга, попробовать то, на что не хватало времени в течение учебного года», — объяснила она.

Поэтому основная рекомендация, которую можно дать родителям — сделайте летнее расписание ребенка максимально разнообразным.

«Это не значит “плотным”: пусть он по паре часов в день будет занят чем-то обучающим, чем-то спортивным и чем-то развлекательным. Другой вариант — отправить подростка в летний лагерь и сделать это обучение концентрированным: две недели занимаемся физикой на смене, а остаток месяца с чистой совестью бездельничаем», — отметила эксперт.

Если ребенок постарше, летом можно заняться работой с профориентологами или попробовать построить дальнейшую образовательную траекторию. А с детьми помладше нужно поддерживать любознательность — предлагать им больше исследовательских, околоинженерных, творческих занятий.

«Если хотите, чтобы подросток чаще читал, предложите ему чтение не в формате “обязаловки”, а как способ поболтать о важных вещах: например, организовать читательский клуб и создать пространство для диалога, в котором подростки смогут поделиться мнением и перенести литературу на личный опыт», — рекомендовала специалист.

Также, не стоит недооценивать пассивно-ленивый отдых. Дело в том, что современный ребенок постоянно учится, даже когда просто сидит с телефоном в руках.

«Если раньше важным фактором была начитанность, то теперь добавляется еще и насмотренность: навыки взаимодействия с гаджетами и контентом, умение чувствовать тренды, в целом знакомство с большим миром сейчас происходит через контент в интернете. К сожалению, дети, которых родители лишают телефонов, в классе могут чувствовать себя отстающими из-за непонимания контекста. Поэтому пусть телефон будет в свободном доступе. Остается только сделать так, чтобы время на него было меньше и были те занятия, которые могут конкурировать с телефоном по возможности вовлечь ребенка», — добавила Рогаль.

Также дети часто ложатся поздно, и у этого тоже есть научное объяснение: у подростков перестраиваются циркадные ритмы, и биологически им необходимо идти спать позже. Но если в учебное время родители обычно отправляют детей в кровать рано, пусть летом подростки спят так, как им самим нравится.

«Без участия родителей хорошего лета не получится. Наша задача дать ребенку возможность проявить себя в целом ряде занятий, иначе неизбежно рука у него сама потянется к телефону. Лучше всего, конечно, совместить приятное с полезным и найти занятия, интересные и родителям, и ребенку. Так у вас появится возможность провести с ним то самое “чистое время”: без гаджетов и отвлечений с обеих сторон. Это может быть как совместный отдых и исследование новой культуры жизни (в другой стране или за городом), так и необычное хобби, которое вы попробуете вместе: садоводство, фотография, программирование — список бесконечен», — резюмировала она.