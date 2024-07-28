Родителям дали советы, как ребенку с пользой провести лето

«Без участия родителей хорошего лета не получится. Наша задача дать ребенку возможность проявить себя в целом ряде занятий, иначе неизбежно рука у него сама потянется к телефону. Лучше всего, конечно, совместить приятное с полезным и найти занятия, интересные и родителям, и ребенку. Так у вас появится возможность провести с ним то самое “чистое время”: без гаджетов и отвлечений с обеих сторон. Это может быть как совместный отдых и исследование новой культуры жизни (в другой стране или за городом), так и необычное хобби, которое вы попробуете вместе: садоводство, фотография, программирование — список бесконечен», — резюмировала она.