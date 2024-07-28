Родителям дали советы, как ребенку с пользой провести лето

«Когнитивные особенности нашего мозга таковы, что без смены деятельности работать ему сложнее. Поэтому подросткам всегда рекомендуют пробовать себя в разных видах деятельности, включать в расписание и обучение, и творчество, и спорт. Лето — отличная возможность “добрать” такого разнообразного досуга, попробовать то, на что не хватало времени в течение учебного года», — объяснила она.
«Это не значит “плотным”: пусть он по паре часов в день будет занят чем-то обучающим, чем-то спортивным и чем-то развлекательным. Другой вариант — отправить подростка в летний лагерь и сделать это обучение концентрированным: две недели занимаемся физикой на смене, а остаток месяца с чистой совестью бездельничаем», — отметила эксперт.
«Если хотите, чтобы подросток чаще читал, предложите ему чтение не в формате “обязаловки”, а как способ поболтать о важных вещах: например, организовать читательский клуб и создать пространство для диалога, в котором подростки смогут поделиться мнением и перенести литературу на личный опыт», — рекомендовала специалист.
Также, не стоит недооценивать пассивно-ленивый отдых. Дело в том, что современный ребенок постоянно учится, даже когда просто сидит с телефоном в руках.
«Если раньше важным фактором была начитанность, то теперь добавляется еще и насмотренность: навыки взаимодействия с гаджетами и контентом, умение чувствовать тренды, в целом знакомство с большим миром сейчас происходит через контент в интернете. К сожалению, дети, которых родители лишают телефонов, в классе могут чувствовать себя отстающими из-за непонимания контекста. Поэтому пусть телефон будет в свободном доступе. Остается только сделать так, чтобы время на него было меньше и были те занятия, которые могут конкурировать с телефоном по возможности вовлечь ребенка», — добавила Рогаль.
«Без участия родителей хорошего лета не получится. Наша задача дать ребенку возможность проявить себя в целом ряде занятий, иначе неизбежно рука у него сама потянется к телефону. Лучше всего, конечно, совместить приятное с полезным и найти занятия, интересные и родителям, и ребенку. Так у вас появится возможность провести с ним то самое “чистое время”: без гаджетов и отвлечений с обеих сторон. Это может быть как совместный отдых и исследование новой культуры жизни (в другой стране или за городом), так и необычное хобби, которое вы попробуете вместе: садоводство, фотография, программирование — список бесконечен», — резюмировала она.