Родителям дали советы, как развить у ребенка критическое мышление

«Моделируйте ситуации, принимая ту или иную сторону. Ищите вместе с ребенком аргументы для защиты различных точек зрения. Научите ребенка культуре спора и подскажите, как использовать в нем факты и аргументы. Стоит также обратить внимание на социальные науки, процессы в которых могут осмысливаться и обсуждаться. Они могут быть вашими помощниками в сфере формирования критического мышления ребенка. Это, прежде всего, история и обществознание. Приведу в пример историю — обсудите с ребенком исторические события, выскажите свое аргументированное отношение к ним. А если дело касается новейшей истории, то расскажите о тех исторических событиях, свидетелями которых вы были, чтобы дать альтернативу либо дополнить знания, полученные в школе. Фактически вы будете еще одним источником исторической информации для ребенка», — посоветовал он.