Родителям дали советы, как развить у ребенка критическое мышление

«Здесь речь идет о понимании критериев надежности информации. Человек не должен воспринимать информацию как заведомо верную и правдивую. Ее необходимо оценивать по критериям надежности информации: надежен ли ее источник, профессиональный ли эксперт привел те или иные данные?» — объяснил он.
В первую очередь, как рассказал педагог, базовые установки будущего взрослого формируются в семье. Такая ментальность и подход начинаются с бытовых вопросов.
«Насколько родители дают возможность ребенку высказать собственное мнение по тому или иному вопросу? Готовы ли они, а самое главное — хотят ли, аргументированно с ним обсуждать ситуацию и свою точку зрения? Поэтому изначально необходимо создать соответствующую атмосферу внутри семьи: с соответствующими ценностными установками, подходом и возможностью оспорить ребенком точки зрения родителей», — подчеркнул специалист.
Далее следует школа. Понятно, что на саму школу родители повлиять сильно не могут, если в ней царит атмосфера «необсуждения» решений. Однако родители могут принимать этот аспект во внимание во время выбора школы для своего ребенка.
«Необходимо обращать внимание на преподавательский состав школы, на царящую в ней атмосферу, стиль общения руководства и учителей. Все это в целом сформирует понимание того, какое отношение главенствует в школе к ученикам и возможно ли в ней воспитание критического мышления у детей», — добавил Галявиев.
Преподаватель также дал несколько советов родителям. Первый из них — обсуждайте больше со своим ребенком различные ситуации, ваше и его отношение к ним. Здесь речь идет как о бытовых жизненных событиях, так и о ситуациях и сюжетах в книгах и фильмах.
«Моделируйте ситуации, принимая ту или иную сторону. Ищите вместе с ребенком аргументы для защиты различных точек зрения. Научите ребенка культуре спора и подскажите, как использовать в нем факты и аргументы. Стоит также обратить внимание на социальные науки, процессы в которых могут осмысливаться и обсуждаться. Они могут быть вашими помощниками в сфере формирования критического мышления ребенка. Это, прежде всего, история и обществознание. Приведу в пример историю — обсудите с ребенком исторические события, выскажите свое аргументированное отношение к ним. А если дело касается новейшей истории, то расскажите о тех исторических событиях, свидетелями которых вы были, чтобы дать альтернативу либо дополнить знания, полученные в школе. Фактически вы будете еще одним источником исторической информации для ребенка», — посоветовал он.
Кроме того, особое внимание развитию критического мышления может уделяться и на дополнительных занятиях.
«Помощниками родителей могут быть кружки или клубы дебатов. В них учат строить дискуссию, искать аргументы в пользу той или иной точки зрения. У детей также появляется возможность отстаивать не только свое мнение, но и, участвуя в моделируемых ситуациях, — мнение противоположной стороны. А на курсах публичных выступлений, как правило, прививают навык выступлений перед большим числом людей, учат справляться с тревогой и переживаниями. Такие занятия дают ребенку уверенность в себе, что немаловажно, а еще прививают навык формирования возможных вопросов и подготовки ответов на них», — рассказал эксперт.
Можно также обратить внимание на секции, в которых готовят к будущим профессиям, предполагающим навык критического мышления как hard skills. Это, прежде всего, кружки юных журналистов и историков. Именно там рассказывают о критериях надежности информации. Например, о том, что данные не являются правдивыми, если их не подтвердили из 2−3 источников.
«Конечно же благоприятное время для развития критического мышления — это подростковый возраст ребенка, когда вера в авторитеты начинает подвергаться сомнениям», — добавил Галявиев.
По словам педагога, критическое мышление значительно влияет на самостоятельность человека, формирует его независимость от чужих суждений. Он сможет принимать свои собственные решения и, таким образом, самостоятельно управлять своей жизнью. Взрослый с критическим мышлением не сможет быть заложником чужих мнений, авторитетов и заблуждений. Он сформирует свое отношение к ситуации, основываясь на объективном отношении к ней. Такие взрослые не станут объектом манипуляций других людей, смогут распознавать их лицемерие и нечестность, а также скрытые мотивы, резюмировал эксперт.