Родительский толк: матерей-героинь уравняют в льготах с Героями России

Женщины, имеющие 10 и более детей, смогут получить новые льготы — аналогичные тем, что есть у Героев России и Героев Труда. Такой законопроект одобрил кабмин. В частности, у них будет право на бесплатное получение в собственность земельного участка, строительных материалов, на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование. При этом часть мер поддержки можно будет заменить на ежемесячные выплаты. О том, какие еще социальные меры могут предоставить матерям-героиням и сколько таких женщин в России, — в материале «Известий».
Кого могут признать «Матерью-героиней»
Для женщин, воспитывающих 10 и более детей и имеющих звание «Мать-героиня», могут расширить меры социальной поддержки. В частности, их планируется уравнять по льготам с Героями России и Героями Труда. Такой законопроект, разработанный Минтрудом, 30 июня одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»). Об этом сообщили источники в кабмине.
В мае 2022 года с предложением возродить почетное звание выступила председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. В частности, она указала на необходимость ввести дополнительные меры поддержки для многодетных матерей и напомнила, что во времена СССР родившие десятерых и более детей получали особый статус матери-героини. Глава государства Владимир Путин поддержал инициативу. Соответствующий указ был подписан в августе того же года.
В России звание «Мать-героиня» стоит на одной ступени с такими высшими наградами, как Герой Труда, напомнила адвокат практики семейных и наследственных споров адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Регина Гильманова.
— На высшую степень отличия могут претендовать женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, — пояснила она. — Самому младшему не должно быть менее года. При этом учитываются дети, погибшие при исполнении воинского долга, пострадавшие в результате террористического акта или пропавшие без вести. В подсчете участвуют как собственные, так и усыновленные дети. При этом семья должна продемонстрировать высокий уровень заботы о здоровье, образовании и всестороннем развитии всех ее членов.
Выдвинуть женщину на почетное звание могут местные власти или руководство предприятия, где она работает, отметила эксперт. Степень соответствия проверяет специальная комиссия, ее члены оценивают социальную ответственность семьи.
К примеру, оценивают дом и условия, в которых растут дети, изучают успехи детей в обучении или спорте, общественную нагрузку, — сказала Регина Гильманова.
После одобрения на локальном (муниципальном, сельском) уровне заявка идет выше — на уровень субъекта РФ, а далее — к федеральным властям.
Сейчас мать-героиня и ее семья могут рассчитывать на скидки на услуги ЖКХ до 30% и выше, бесплатные лекарства, бесплатный проезд в общественном транспорте, приоритет для поступления в детсады, право или приоритет на получение земельных участков, льготные кредиты с господдержкой.
Какими будут новые меры поддержки
Среди социальных льгот, которые будут гарантированы женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», меры поддержки в сферах оказания медицинской помощи, коммунально-бытового обслуживания, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В частности, это бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, госпитализация и лечение в стационарах, обеспечение рецептурными лекарствами, бесплатный отдых в санатории один раз в год, а также освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатное пользование городским транспортом, улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилой площади до 15 кв. м.
Кроме того, предусматривается право на бесплатное получение земельного участка и первоочередное предоставление строительных материалов. В случае смерти матери-героини ее погребение также оплатит государство.
Но матери-героини смогут заменить часть льгот ежемесячной денежной выплатой, подлежащей ежегодной индексации. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что в 2025 году ежемесячные выплаты составят до 72,4 тыс. рублей, в 2026-м — 75,6 тыс. рублей, в 2027-м — 78,6 тыс. рублей.
Начиная с 2022 года звание «Мать-героиня» получили около 120 женщин, в том числе 71 — в 2024-м. Ожидается, что в 2025 году звание получат еще 18 человек. Ежегодно к награде планируют представлять 36 матерей, следует законопроекта Минтруда.
— Законопроект являются крайне важным в условиях демографического кризиса и призван создать дополнительные гарантии и стимулы для развития в России института многодетных семей, — подчеркнул Владимир Груздев. — В будущем число матерей-героинь будет только расти, в связи с чем мы наблюдаем значительный рост поддержки женщин с таким почетным статусом со стороны государства.
Каких мер не хватает
Замечательной идеей назвала предложенные поправки глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
— Это актуальные меры вчера, сегодня и завтра, — напомнила она. — Звание «Мать-героиня» было введено в СССР в 1944 году, тогда приравняли подвиг матери к военному. Сегодня совершенно очевидно, что мы возвращаемся к признанию подвига женщины-матери, уравнивая их с Героями России и Героями Труда. Это абсолютно верное предложение, которое можно только поддержать. Я думаю, что оно будет одобрительно встречено в обществе.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, такие женщины заслуживают особого признания и поддержки.
Звание «Мать-героиня» — это не только о том, чтобы родить 10 и более детей, но и о том, что их нужно воспитать, — сказала депутат. — Они все Герои Труда на благо Родины по рождению и воспитанию детей. Об этой мере говорил президент, и сейчас мы реализуем ее на практике.
Однако нередко многодетные семьи сталкиваются и с рядом проблем. Например, пока законодательно не упразднен шестилетний максимальный срока ухода за ребенком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж, отметил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко. Президент РФ еще в конце прошлого года выступил с инициативой о снятии этого ограничения.
— Законопроект об этом находится сейчас на обсуждении, но пока не реализован. На мой взгляд, никаких препятствий для этого быть не должно, это не такие существенные затраты, — сказал Сергей Рыбальченко «Известиям».
Многодетные семьи сталкиваются и с другими проблемами, напомнил эксперт. Приоритетной, по его мнению, остается улучшение жилищных условий.
Фактически они имеют очень ограниченные возможности для решения своих жилищных проблем. Ипотека для большинства из них остается недоступной даже на льготных условиях, — подчеркнул он.
Согласно данным мониторинга Общественной палаты, остаются трудности с дополнительным образованием для детей из многодетных семей — посещением секций и кружков.
— Многодетные семьи отмечают это не только как одну из главных проблем в системе образования, но и как барьер для появления новых детей в семье, — добавил Сергей Рыбальченко.
Сохраняются, по его словам, и проблемы доступности для детей из таких семей высшего и среднего профессионального образования.
— В ряде регионов эти меры предпринимаются, но на федеральном уровне такие программы отсутствуют, — подчеркнул он.
Нет и единых стандартов обеспечения школьной и спортивной одеждой, а также питанием в образовательных организациях детей из многодетных семей.
— В результате размер средств, выделяемых на приобретение школьной одежды от региона к региону, отличаются в шесть и более раз, следует из данных нашего мониторинга — обратил внимание эксперт.
Менее чем в половине регионов, по его словам, доступны услуги социальных нянь, в которых тоже очень нуждаются многодетные родители.