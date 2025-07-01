Родительский толк: матерей-героинь уравняют в льготах с Героями России

Женщины, имеющие 10 и более детей, смогут получить новые льготы — аналогичные тем, что есть у Героев России и Героев Труда. Такой законопроект одобрил кабмин. В частности, у них будет право на бесплатное получение в собственность земельного участка, строительных материалов, на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование. При этом часть мер поддержки можно будет заменить на ежемесячные выплаты. О том, какие еще социальные меры могут предоставить матерям-героиням и сколько таких женщин в России, — в материале «Известий».