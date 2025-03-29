Родительская суббота: чем примечательно 29 марта для православных в России

Православные христиане 29 марта 2025 года отмечают особый день поминовения умерших родителей и других родственников — так называемые «родительские субботы». Это событие отмечается уже четвертый раз в этом году. Церковь установила подобные знаковые дни, чтобы дети умерших вспомнили и помолились за тех ушедших родных, кто заблудился, не исправив свои ошибки в земном мире.