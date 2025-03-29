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Родительская суббота: чем примечательно 29 марта для православных в России

29 марта 2025 года в России проходит одна из родительских суббот Великого поста. Этот день примечателен для многих верующих, а почему он так важен и отмечается Русской Православной Церковью — рассказываем в статье.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Православные христиане 29 марта 2025 года отмечают особый день поминовения умерших родителей и других родственников — так называемые «родительские субботы». Это событие отмечается уже четвертый раз в этом году. Церковь установила подобные знаковые дни, чтобы дети умерших вспомнили и помолились за тех ушедших родных, кто заблудился, не исправив свои ошибки в земном мире.

Именно в этот день православным христианам принято вспоминать о том, что смерть неминуема, как и загробная жизнь, поэтому о своих делах и неправильных поступках нужно задумываться уже сегодня, сейчас, пока мы живы.

Как указывает Русская Православная Церковь, молитва остается единственной связью между живыми и усопшими близкими. Так что желательно посещение храмов в дни родительской субботы, чтобы вспомнить ушедших и напомнить себе, что земная жизнь имеет свой конец.