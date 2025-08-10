Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий

«С учетом данных лечебных ресурсов устанавливается новый перечень показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению, при этом изменен сам принцип перечня. В новой классификации показания “привязаны” непосредственно к лечебному ресурсу. Например, для пациентов со стенокардией лечащим врачом уже будут рекомендованы не санаторно-курортные организации, а минеральные воды и лечебный климат; для пациентов с сахарным диабетом — только минеральные воды, для больных туберкулезом — лечебный климат и так далее», — добавила она.