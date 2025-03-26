Родители школьников стали чаще испытывать панические атаки

Школа — источник не только знаний, но и сильного стресса: надо хорошо учиться, сдать экзамены, поступить в институт — ориентация на успех подчас выбивает землю из-под ног не только у детей, но и у их родителей.
В новом материале газета The Times рассказала, что родители стали гораздо сильнее переживать из-за образования своих детей. Как объяснила изданию профессиональный репетитор Камила Хейл, последствия у этого могут быть самые разные: от панических атак до повышенной тревожности, в результате которой детей сажают на «стимулирующие мозг» диеты.
«Некоторые семьи бронируют уроки на два или три года вперед, чтобы быть уверенными, что смогут попасть на занятия», — объясняет Хейл, которая уже более 10 лет занимается репетиторством — в числе прочего она помогает детям со всего мира поступать в британские вузы.
Хейл рассказала, что чаще всего родители пишут ей ночью, между часом и четырьмя. Сайт репетитора также нередко посещают в ночное время — Камила связывает это с бессонницей и тревогой у родителей.
Растет и число часов в неделю, которые родители отводят под занятия с репетитором для детей: педагог рассказала о случаях, когда в летние каникулы десятилетний ребенок вынужден заниматься по 12 часов в день.
Хейл рассказывает, что раньше давала уроки не длиннее часа, но сейчас регулярно сталкивается с тем, что родителям мало даже полуторачасовых уроков, а некоторые репетиторы дают три двухчасовых урока за неделю и один четырехчасовой на выходных — и это не считая домашних заданий.
Репетитор уверена, что по крайней мере отчасти во всем виноваты социальные сети: родители видят чужие заметки о том, что чей-то ребенок занимается по 6 часов и стараются не отставать, чтобы повысить его шансы на поступление.
Еще одна проблема, по словам педагога, заключается в том, что родители уверены, что успешно скрывают свою тревогу от детей, но это не так: школьники волнуются, что плохие оценки за экзамены поставят крест на всей их дальнейшей жизни и очень волнуются.
Хейл вспоминает, что однажды ученик начинал выщипывать себе брови, когда не мог найти ответ — ей пришлось объяснять маме, с чем связана причина такого стресса.
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