Родители школьников стали чаще испытывать панические атаки

«Некоторые семьи бронируют уроки на два или три года вперед, чтобы быть уверенными, что смогут попасть на занятия», — объясняет Хейл, которая уже более 10 лет занимается репетиторством — в числе прочего она помогает детям со всего мира поступать в британские вузы.