Родители похудели на 50 кг, чтобы мотивировать своего сына

Сатапати и ее муж Химанш Тхакура рассказали, что однажды их семилетний сын пришел после школы и сказал, что очень устал и расстроен, поэтому хочет на обед пиццу. Тогда взрослые поняли, что ребенок начал воспринимать еду как способ борьбы со стрессом.