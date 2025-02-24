Родители похудели на 50 кг, чтобы мотивировать своего сына

Родители из Гонконга (Китай) решили заняться своим здоровьем и похудеть на 50 килограммов после того, как их сын захотел пиццу. Об этом пишет Oddity Central.
Сатапати и ее муж Химанш Тхакура рассказали, что однажды их семилетний сын пришел после школы и сказал, что очень устал и расстроен, поэтому хочет на обед пиццу. Тогда взрослые поняли, что ребенок начал воспринимать еду как способ борьбы со стрессом.
Ассоциировать еду с борьбой со стрессом ребенок начал не просто так. Сатапати и Тхакура начали набирать вес после того, как устроились на новую работу. Больше всего лишних килограммов появилось у пары во время пандемии COVID-19.
В итоге супруги застряли дома и оказались в замкнутом кругу стресса и нездорового питания: стресс спровоцировал переедание, а переедание провоцировало стресс.
После того, как сын захотел пиццу на обед, родители поняли, что пора взять себя в руки. Они занялись спортом и перестроили свой рацион, отказавшись от ультраобработанной пищи и продуктов с высоким содержанием жиров, углеводов и сахаров. Также пара полностью отказалась от алкоголя.
Благодаря силе воли и стремлению стать для своего сына примерами для подражания Сатапати и Тхакура полностью преобразились — за год они смогли похудеть на 50 килограммов. Помимо прочего, они отказались от вредных привычек. Теперь пара счастлива, что является примером для своего семилетнего сына.
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