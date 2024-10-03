Родителей детей-квадроберов хотят наказывать. Что говорят в Госдуме

Родителей детей-квадроберов необходимо привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав, заявил депутат Государственной думы Сергей Колунов, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».
Таким образом парламентарий отреагировал на завирусившееся в Сети видео, на котором жительница Омска ведет своего сына на поводке. Мальчик идет на четвереньках и изображает собаку. Полиция уже установила личность мамы квадробера и начала проверку.
В ответ на это Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой с требованием запретить в России квадробику. В своем обращении депутат отметил, что в России наблюдается резкий рост случаев квадробинга. Он также подчеркнул, что ежедневно получает жалобы от избирателей, касающихся этого явления.
«В августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово “квадроберы”, а в августе 2024 года это число выросло до 439 683», — привел статистику Колунов.
По мнению парламентария, квадробинг пришел из США и сравнил это движение с ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено).
«С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — заверил Колунов.
Что такое квадробика
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного.
Квадробика зародилась в Японии. Там японский спортсмен Кеничи Ито еще в 2008 установил рекорд, пробежав на четвереньках 100-метровую дистанцию за 18,58 секунды, а позднее он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав 100-метровку на четвереньках за 15,71 секунды.
Ранее в разговоре с РБК Life психолог Антонина Перекрестова отметила, что квадробика — это простой и доступный способ избегающего поведения для детей, способ сбежать от реальности. По ее словам, к этой субкультуре присоединяются дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов, у которых проблемы в общении с ровесниками и не организовано вовлечение в интеллектуальное и физическое развитие.
Она также подчеркнула, что такое развлечение не способствует развитию интеллекта ребенка, даже может тормозить его.
«Хорошо если ребенок поиграет месяц-два и переключится сам или с родителями на более полезные развивающие занятия. Если нет, родителям стоит обратить внимание, есть ли у ребенка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учебе, обсудить с детским психологом и психиатром психологическое состояние ребенка. Здесь вероятны неврозы, психотравмирующие ситуации, тревожно-депрессивные расстройства, расстройства адаптации», — сказала детский психолог.
Ранее культуру квадробинга предлагала запретить представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина. Она отметила, что чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их.