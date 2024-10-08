Родимая прокрастинация: как перестать откладывать дела на потом

Этот самый дьявол не может изменить мнения о том, что что-то обязательно нужно сделать. Он просто предлагает сделать «пятиминутный» перерыв, говоря о том, что в этом нет ничего страшного, просто небольшая пауза. «Думая так, я пытаюсь убедить себя, что всё еще верен своему решению закончить работу в срок, хотя на самом деле это не так», — добавляет Швенклер.