Родимая прокрастинация: как перестать откладывать дела на потом

Бывает трудно усадить себя за какое-то дело и сосредоточиться на нем. Часто присутствует желание делать все, кроме поставленной задачи. Это называется прокрастинацией, то есть откладыванием необходимых дел на потом.
Профессор философии Иллинойского университета в Урбана-Шампейн Джон Швенклер рассказал, что мешает работать какой-либо соблазн. Например, во время работы долго смотреть в окно, пить чай и читать статьи, которые не относятся к делу. По его мнению, это искушение, которое похоже на дьявола, что сидит на плече героя в каком-либо фильме.
Этот самый дьявол не может изменить мнения о том, что что-то обязательно нужно сделать. Он просто предлагает сделать «пятиминутный» перерыв, говоря о том, что в этом нет ничего страшного, просто небольшая пауза. «Думая так, я пытаюсь убедить себя, что всё еще верен своему решению закончить работу в срок, хотя на самом деле это не так», — добавляет Швенклер.
Так что же можно сделать, зная, что мы можем поддаться соблазну посмотреть в окно и почитать что-то, что не относится к работе? Есть несколько стратегий.
Стратегия 1: Проявить силу воли
В некоторых случаях это достаточно хорошая стратегия. Так, нужно один раз принять решение и проявить силу воли, чтобы его не менять.
Например, вы решили каждое утро пробегать восемь километров. Наверняка, вы заранее представляете, как звенит будильник, хочется еще поспать, но вы встаете и все равно выходите на улицу. Пока будете бежать, возникнет мысль: «Как же сильно хочется домой». Но, несмотря на соблазн, вы будете следовать своего решению.
Стратегия 2: Заранее запретить себе что-то
Это стратегия более многообещающая, чем первая. Так, нужно заранее понять, на что вы захотите отвлечься. Например, будет соблазн выпить кофе, почитать книгу, посмотреть ленту в социальных сетях или пообщаться с коллегами.
Это мудрый, но трудный способ. Все дело в том, что трудно заранее предугадать, какие из действий являются соблазном, а какие — подготовительным этапом. По словам Швенклера, даже если привязать себя к стулу и приколоть руки к клавиатуре, работу, конечно, можно сделать в срок, но, возможно, она будет скучной.
Стратегия 3: Проверка собственного прогресса
Отслеживайте свой прогресс и хвалите себя за него. Например, если вы напишите 500 слов за следующий час, вы сможете позволить себе десятиминутный перерыв на социальные сети.
Однако в этой стратегии есть определенный риски. Вы можете хотеть как можно скорее закончить текст ради социальных сетей, в результате чего он получится необдуманным и скомканным.
Стратегия 4: Комментарии других людей
Прогресс можно отслеживать не только самостоятельно. Так, можно попросить коллег оценить объем проделанной работы и попросить их сказать, можно уже пойти выпить кофе или почитать книгу или нужно еще немного поработать.
Решение другого человека будет более взвешенным, чем ваше собственное.
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