Родился второй ребенок: что делать, если старший ревнует маму

Многие родители после появления второго ребенка в семье сталкиваются с такой проблемой: старший начинает ревновать маму к младшему. Просит как можно больше времени проводить с ним, укладывать спать и проверять несколько раз, хотя до этого давно не просыпался по ночам.
Это выматывает маму, ее начинает мучить совесть, потому что не получается уделять много времени старшему ребенку. Что делать в таком случае, ответила психолог Ксения Ягодина.
Старшему ребенку действительно нужно уделять повышенное внимание, когда в семье появляется новорожденный. И укладывание спать, и ночные пробуждения — это нормально в первое время, так как он адаптируется к новым условиям.
Своим поведением старший ребенок проверяет, что его все еще любят, ценят, что он важен и нужен, несмотря на появление младенца, с которым требуется проводить больше времени.
Просыпается старший ребенок из-за тревоги, которая может нарастать в первые месяцы после рождения малыша.
Что можно сделать:
- передать бабушке или дедушке вечерние ритуалы с младенцем, чтобы мама могла уложить старшего ребенка спать
- во время укладывания проявлять больше тактильности, читать книги и долго разговаривать
- выстроить режим дня так, чтобы каждый родитель мог проводить наедине со старшим ребенком хотя бы по 15−20 минут
- найти в выходные несколько свободных часов, чтобы мама могла провести их наедине со старшим ребенком
- играть со старшим в сюжетно-ролевые игры, в которых он будет выступать в роли младенца. Но при этом важно акцентировать внимание на том, что он уже большой и не нуждается в таком же уходе, как маленький ребенок
Маме новорожденного не нужно слишком сильно переживать из-за детской ревности, через некоторое время старший ребенок адаптируется к новым условиям и поймет, почему младшему необходимо уделять больше времени и внимания.
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Анна Морозова