Родился старичок. Ученые: алкоголь перед зачатием ускоряет старение ребенка

Их дети сталкиваются с ранним началом взрослых заболеваний — диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых патологий. Причем проблемы с сердцем и сосудами начинают проявляться уже в подростковом возрасте. Хотя обычно такие проблемы более характерны для людей в возрасте 40−50 лет. Также дети, чьи родители постоянно употребляли алкоголь до зачатия, чаще госпитализируются и меньше живут. Их продолжительность жизни на 40% короче, чем у обычных детей.