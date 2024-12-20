Родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью технологии Fertilo

Американская биотехнологическая компания Gameto объявила о первом в мире родившемся ребенке, который был зачат при помощи инновационной технологии. Новый подход получил название Fertilo, он безопаснее для женщины и доступнее, чем традиционное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об этом сообщила компания Gameto в аккаунте в X (предыдущее название Twitter, доступ к социальной сети заблокирован на территории России). Роды прошли в клинике Санта-Исабель в Лиме (Перу), пишет издание Business Wire (не поддерживается в России).
При обычном ЭКО для выращивания зрелых яйцеклеток в женском организме требуется введение высоких доз гормонов, стимулирующих так называемую «суперовуляцию». Потом их забирают и оплодотворяют в лаборатории. Затем жизнеспособный эмбрион (иногда сразу два) подсаживают в женский организм. Как пояснили в Gameto, при Fertilo для выращивания женских клеток до нужного состояния используются искусственные яичники. То есть процесс созревания проходит в условиях лаборатории, без мощной гормональной стимуляции пациентки. Далее, как и при обычном ЭКО, яйцеклетки оплодотворяются или замораживаются для будущего использования.
Этот метод позволяет на 80% сократить количество необходимых инъекций гормонов и уменьшить продолжительность цикла гормональной терапии с 10−14 дней до 3 дней. Так же это поможет тем пациенткам, в чьем организме нужные клетки не созревают даже при условиях массированной гормональной стимуляции.
Технология уже получила одобрение в Австралии, Японии, Аргентине, Парагвае, Мексике и Перу. В США пока нет такого разрешения.
Примечательно: прошло более 45 лет с тех пор, как родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО. Ею стала Луиза Джой Браун, она появилась на свет 25 июля 1978 года, рассказала редакция BBC. За это время уже более 10 млн детей родились во всем мире благодаря экстрокорпоральному оплодотворению. Этим летом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России с помощью ЭКО родились более 32 тыс. детей. А за первые четыре месяца 2024 года было проведено более 28 тыс. полных циклов экстракорпорального оплодотворения.