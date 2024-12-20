Родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью технологии Fertilo

Примечательно: прошло более 45 лет с тех пор, как родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО. Ею стала Луиза Джой Браун, она появилась на свет 25 июля 1978 года, рассказала редакция BBC. За это время уже более 10 млн детей родились во всем мире благодаря экстрокорпоральному оплодотворению. Этим летом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России с помощью ЭКО родились более 32 тыс. детей. А за первые четыре месяца 2024 года было проведено более 28 тыс. полных циклов экстракорпорального оплодотворения.