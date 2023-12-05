Rockstar Games опубликовала трейлер игры GTA VI

«Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube», — говорится в сообщении Rockstar Games в соцсети X. Спустя два часа после публикации трейлер набрал 6,7 млн просмотров.

В сентябре 2022 года в Rockstar произошла утечка, в результате которой в сеть слили незаконченный билд GTA VI. Тогда Rockstar подтвердила утечку и попросила игроков дожидаться официальных сообщений от компании. Bloomberg писал, что Rockstar планировала показать трейлер GTA VI в декабре на одном из мероприятий.