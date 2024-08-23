Робот-собака с ИИ поможет бороться с огненными муравьями. Как он выглядит

Международная группа ученых из Китая и Бразилии разработала инновационный метод поиска гнезд огненных муравьев с помощью робота-собаки и искусственного интеллекта. Робот «КиберДог» (CyberDog) помогает автоматизировать борьбу с этими вредителями. Об этом сообщает портал Techxplore со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Pest Management Science.
Полевые испытания подтвердили, что робот обнаруживает в три раза больше гнезд, чем человек, и делает это с большей точностью. Огненные муравьи, случайно завезенные в США в 1930-х годах, стали одним из самых опасных инвазивных видов. Они стремительно распространились по различным регионам и нанесли значительный ущерб окружающей среде и экономике. Эти муравьи быстро размножаются и вытесняют местные виды. Особенно уязвимыми оказываются мелкие позвоночные. Они также наносят ущерб сельскому хозяйству, способствуя распространению вредителей и болезней растений.
Для борьбы с этим вредителем команда использовала робота-собаку, обученную на основе более 1100 изображений гнезд огненных муравьев. Робот способен обнаруживать гнезда с точностью более 90%, что было продемонстрировано во время полевых испытаний.
Однако исследователи признают, что внедрение этой технологии на более широкой территории связано с рядом трудностей. Во-первых, ограниченная автономность робота, без подзарядки он работает около получаса. А во-вторых, высокая стоимость таких устройств.
Красные огненные муравьи вида Solenopsis invicta, завезенные из Южной Америки, известны своим агрессивным нравом. Их укусы могут вызывать болезненные гнойники на коже, а для людей с аллергией их яд может оказаться смертельным. Эти муравьи угрожают местным видам, повреждают ирригационные системы и электропроводку, что может стать большим ударом для экономики Калифорнии.
О том, что красные огненные муравьи захватили юг США, сообщалось в конце июля. Предполагается, что муравьи были завезены в Калифорнию вместе со скотом. Очаг их распространения был зафиксирован в 2023 году в местечке Монтесито, округ Санта-Барбара. Это место известно тем, что там живут многие знаменитости, такие как Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, принц Гарри и Меган Маркл. Муравьи представляют угрозу для сельского хозяйства региона. К тому из-за их опасности для здоровья работников увеличиваются затраты на сбор фруктов.