Робот-собака с ИИ поможет бороться с огненными муравьями. Как он выглядит

О том, что красные огненные муравьи захватили юг США, сообщалось в конце июля. Предполагается, что муравьи были завезены в Калифорнию вместе со скотом. Очаг их распространения был зафиксирован в 2023 году в местечке Монтесито, округ Санта-Барбара. Это место известно тем, что там живут многие знаменитости, такие как Опра Уинфри, Эллен ДеДженерес, принц Гарри и Меган Маркл. Муравьи представляют угрозу для сельского хозяйства региона. К тому из-за их опасности для здоровья работников увеличиваются затраты на сбор фруктов.