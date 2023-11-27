Робот без помощи человека построил шестиметровую стену

Команда специалистов из исследовательского института ETH Zurich модифицировала 12-тонного шагающего робота-экскаватора HEAP, в результате чего он без участия человека смог построить стену из тяжелых валунов. Ученые опубликовали работу в журнале ScienceRobotics.

Инженеры установили систему глобального позиционирования GNSS, блок инерциальных измерений на шасси, модуль управления, датчики LiDAR в кабине и на экскаваторной стреле.

Робот просканировал строительную площадку, создал трехмерную карту, записал расположение валунов. При помощи технологий машинного зрения экскаватор смог оценить размер, вес и центр тяжести каждого камня и внес их в программу 3D-модели.

Используя алгоритм, робот определил лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену высотой 6 метров и длиной 65 метров.

Эксперты отметили, что для таких построек требуется большое количество ручной работы, поэтому технологию сухой кладки используют редко. Использование новых технологий не только упрощает работу человека, но и позволяет использовать местные доступные ресурсы.

Ранее ученые выяснили, как сделать совместный труд человека и робота более эффективным.

Анна Морозова