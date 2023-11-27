Робот без помощи человека построил шестиметровую стену
Она состоит из валунов весом по несколько тонн каждый.
Она состоит из валунов весом по несколько тонн каждый.
Команда специалистов из исследовательского института ETH Zurich модифицировала 12-тонного шагающего робота-экскаватора HEAP, в результате чего он без участия человека смог построить стену из тяжелых валунов. Ученые опубликовали работу в журнале ScienceRobotics.
Инженеры установили систему глобального позиционирования GNSS, блок инерциальных измерений на шасси, модуль управления, датчики LiDAR в кабине и на экскаваторной стреле.
Робот просканировал строительную площадку, создал трехмерную карту, записал расположение валунов. При помощи технологий машинного зрения экскаватор смог оценить размер, вес и центр тяжести каждого камня и внес их в программу 3D-модели.
Используя алгоритм, робот определил лучшее место для каждого валуна, чтобы построить устойчивую стену высотой 6 метров и длиной 65 метров.
Эксперты отметили, что для таких построек требуется большое количество ручной работы, поэтому технологию сухой кладки используют редко. Использование новых технологий не только упрощает работу человека, но и позволяет использовать местные доступные ресурсы.
Ранее ученые выяснили, как сделать совместный труд человека и робота более эффективным.
Анна Морозова