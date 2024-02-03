Робопсов научили писать картины в стиле Пикассо

Незадолго до этого разработчики человекоподобных роботов Figure научили их самостоятельно варить кофе. Благодаря встроенному искусственному интеллекту гуманоиды могут наблюдать, как люди выполняют различные действия, обучаться и повторять их. Например, процесс обучения приготовления кофе занял десять часов: гуманоиды просто просматривали соответствующие видео, после чего добавили навык в свою библиотеку.