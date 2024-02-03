Робопсов научили писать картины в стиле Пикассо

Польско-американская художница Агнешка Пилат, работающая на стыке робототехники и изобразительного искусства, предложила новый способ создания картин. Она доверила это дело робопсам Boston Dynamics, которые уже создали более 30 дорогостоящих полотен. Об этом пишет New York Post.
Для механических собак была оборудована целая студия в Национальной галерее Виктории в Мельбурне. Именно здесь они занимаются созданием картин, тогда как все посетители выставки Heterobota могут понаблюдать за творческим процессом.
На сегодняшний день роботы уже написали 36 абстрактных картин, оформленных в стилистике основоположника кубизма Пабло Пикассо.
Для навигации в пространстве псы используют маленькие кубики QR-кодов, которые разбросаны по пространству студии. Когда устройствам требуется подзарядка, они самостоятельно возвращаются к своим док-станциям.
Как пишет New York Post, произведения роботов пользуются популярностью среди любителей искусства. Стоимость некоторых работ, проданных на аукционе, достигла $40 тыс. (около ₽3,5 млн). Выставка с участием роботов-художников продлится до 7 апреля 2024 года.
Незадолго до этого разработчики человекоподобных роботов Figure научили их самостоятельно варить кофе. Благодаря встроенному искусственному интеллекту гуманоиды могут наблюдать, как люди выполняют различные действия, обучаться и повторять их. Например, процесс обучения приготовления кофе занял десять часов: гуманоиды просто просматривали соответствующие видео, после чего добавили навык в свою библиотеку.