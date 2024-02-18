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Роберт Плант раскрыл, ждать ли от него новых песен

В интервью Rolling Stone Плант рассказал, что волнуется из-за неоконченного и неизданного материала. В последнее время рокер лишь иногда играет с друзьями и записывает музыку в домашних условиях. По словам музыканта, ему не удается сочинять тексты.
Источник: Reuters

У меня есть цифровой диктофон Tascam. Я пою, пропускаю вокал через гитарную педаль, а затем записываю его, и это звучит достойно. Зачем идти в студию? Но у меня не получается писать тексты. Сейчас очень трудное время, чтобы сочинять лирику, — Роберт Плант. музыкант, бывший фронтмен Led Zeppelin.

Тем не менее на пенсию 75-летний артист пока не собирается. «Я выудил все свои тексты и подумал: “Надо вернуться. Мне есть что сказать”. Так что да, я буду продолжать — до тех пор, пока существуют технологии, благодаря которым я хорошо звучу», — поделился звезда Led Zeppelin.

Самый свежий студийный релиз Планта на данный момент — совместный альбом с Элисон Краусс Raise the Roof 2021 года. В прошлом октябре музыкант впервые за 16 лет исполнил хит Stairway to Heaven (1971) на концерте. Он назвал выступление «катарсисом» и отметил, что в конце чувствовал себя лучше, чем в начале.