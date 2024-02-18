Роберт Плант раскрыл, ждать ли от него новых песен

Тем не менее на пенсию 75-летний артист пока не собирается. «Я выудил все свои тексты и подумал: “Надо вернуться. Мне есть что сказать”. Так что да, я буду продолжать — до тех пор, пока существуют технологии, благодаря которым я хорошо звучу», — поделился звезда Led Zeppelin.