Роберт Плант раскрыл, ждать ли от него новых песен

У меня есть цифровой диктофон Tascam. Я пою, пропускаю вокал через гитарную педаль, а затем записываю его, и это звучит достойно. Зачем идти в студию? Но у меня не получается писать тексты. Сейчас очень трудное время, чтобы сочинять лирику, — Роберт Плант. музыкант, бывший фронтмен Led Zeppelin.
Тем не менее на пенсию 75-летний артист пока не собирается. «Я выудил все свои тексты и подумал: “Надо вернуться. Мне есть что сказать”. Так что да, я буду продолжать — до тех пор, пока существуют технологии, благодаря которым я хорошо звучу», — поделился звезда Led Zeppelin.
Самый свежий студийный релиз Планта на данный момент — совместный альбом с Элисон Краусс Raise the Roof 2021 года. В прошлом октябре музыкант впервые за 16 лет исполнил хит Stairway to Heaven (1971) на концерте. Он назвал выступление «катарсисом» и отметил, что в конце чувствовал себя лучше, чем в начале.