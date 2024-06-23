Роберт Паттинсон рассказал о своей новорожденной дочери

Об этом сообщает издание Daily Mail.
Роберт Паттинсон посетил показ Dior Homme, который состоялся в Париже в рамках Недели мужской моды. На светском мероприятии журналисты попросили актера рассказать о его дочери, родившейся в марте.
«Она такая милая. Знаете, я поражен тем, как быстро у них формируется личность. Ей всего три месяца, а я смотрю на нее и думаю: “О… я уже могу понять, кто она”, — поделился артист.
Роберт Паттинсон состоит в отношениях с актрисой и певицей Сьюки Уотерхаус с 2018 года. В декабре 2022-го певица и актер впервые вышли в свет в качестве пары. Знаменитости посетили показ Dior в египетском городе Гиза.
19 ноября Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.
8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка.