Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах

«Тринадцатого мая 2025 года американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит почетную Золотую пальмовую ветвь за выдающиеся достижения на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, спустя 14 лет после того, как он председательствовал в жюри в 2011 году», — сообщили организаторы в коммюнике.
Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в таких культовых фильмах, как драмы «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Пробуждение», криминальные фильмы «Славные парни», «Казино» и триллер «Таксист» Мартина Скорсезе, «Однажды в Америке» Серджио Леоне и многие другие. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».
Конкурсная программа 78-го Каннского кинофестиваля будет объявлена 10 апреля.
Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая 2025 года.