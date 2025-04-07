Роберт де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь в Каннах

Актер, которому в августе исполнится 82 года, сыграл более чем в 140 картинах. На его счету главные роли в таких культовых фильмах, как драмы «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Пробуждение», криминальные фильмы «Славные парни», «Казино» и триллер «Таксист» Мартина Скорсезе, «Однажды в Америке» Серджио Леоне и многие другие. Он дважды становился лауреатом престижных кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».