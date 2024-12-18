РКН пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей VPN

Проект приказа Роскомнадзора о выявлении интернет-трафика, обеспечивающего доступ к противоправным интернет-ресурсам, не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей, заявили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.
«Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — заявили в службе.
Ведомство добавило, что операторы должны будут предоставлять только информацию о сетевых адресах.
В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что документ «устанавливает обязанность операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование)».
Начать получать информацию от операторов связи РКН должен в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ, которые операторы обязаны устанавливать на сети с 2019 года.
Инициативу разработали для исполнения закона от 8 августа 2024 года, который вносит поправки в закон об информации. Он запрещает передачу и определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность, также содержит изображения действий с признаками противоправных, в том числе и насильственных, и распространяется из хулиганских или корыстных побуждений.