РКН пообещал не собирать данные о личных устройствах пользователей VPN

Инициативу разработали для исполнения закона от 8 августа 2024 года, который вносит поправки в закон об информации. Он запрещает передачу и определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет достоинство человека и общественную нравственность, также содержит изображения действий с признаками противоправных, в том числе и насильственных, и распространяется из хулиганских или корыстных побуждений.