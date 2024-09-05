РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиков

Он также обращал внимание на то, что дела о нарушении законодательства о рекламе будет возбуждать и вести ФАС, но при этом большинство дел возбуждаются не по инициативе службы, а по жалобам. «То есть мы получим еще один инструмент конкурентной борьбы», — прогнозировал эксперт. Об этом говорила и юрист практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov&Pevzner Екатерина Артемьева: «Обычно подобные нарушения устанавливаются при помощи обращений от граждан и от других органов, например прокуратуры или при помощи выборочного мониторинга».