Ризоположение Господа. Что можно и что нельзя делать 23 июля 2024 года

23 июля 2024 года вспоминается важное событие — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. А также чтится память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры. В народе Антония стали звать Громоносец или Рясочник, поскольку в конце июля часто бывают грозы, а водоемы покрываются густой ряской.
Что за положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве?
Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как гласит предание, оказалась в Грузии. Риза хранилась в сокровищнице собора Светицховели вплоть до ХVII века. Потом же персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу. Ее он отправил в дар русскому царю Михаилу Федоровичу.
Ее передача в дар в 1625 году Патриарху Филарету и царю Михаилу зафиксирована документально. А подлинность ризы была подтверждена представителями многих церквей и чудесами, происходившими от артефакта.
Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы — в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах.
В Москве ежегодно в июле Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения.
Кто такой Антоний Печерский?
Будущий преподобный родился в 983 году недалеко от Чернигова, в городе Любече. Он получил имя Антипа. Но при постриге, который произошел в монастыре Афона, получил имя Антоний. По преданию, в какой-то момент монастыря, где служил Антоний, получил знак свыше отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.
Возвратившись на родину, ни в одном из местных монастырей Антоний не смог найти такой строгой жизни, к какой привык на Афоне, а потому поселился в пещере на Берестовой горе, на крутом берегу Днепра. Вокруг него стали собираться последователи, первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий.
Когда учеников стало 12, они вместе выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь и кельи для братии. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра. Когда монастырь стал действовать, Антоний выбрал игумена из числа учеников, а сам опять удалился в одиночный затвор, выкопав себе новую пещеру.
Но и там вскоре стали селиться иноки — так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Антоний обладал даром прозрения и чудотворений. Последние годы своей жизни старец прожил в уединении, его мощи остаются сокрытыми до сих пор.
Что можно делать 23 июля 2024 года?
- Отличный день, чтобы идти на рыбалку.
- Хорошо отправляться в путешествие.
- Прекрасно начинать любые новые дела.
- Хорошо сходить в баню.
Что нельзя делать 23 июля 2024 года?
- Нельзя одеваться в грязную одежду.
- Нельзя швыряться деньгами.
- Нельзя рассказывать про свои планы.