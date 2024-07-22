Ризоположение Господа. Что можно и что нельзя делать 23 июля 2024 года

Будущий преподобный родился в 983 году недалеко от Чернигова, в городе Любече. Он получил имя Антипа. Но при постриге, который произошел в монастыре Афона, получил имя Антоний. По преданию, в какой-то момент монастыря, где служил Антоний, получил знак свыше отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.