Ризоположение Богородицы. Что можно и что нельзя делать 15 июля 2024 года

15 июля 2024 года верующие празднуют Ризоположение Богородицы. На Руси этот день традиционно связан с Берегиней — матерью всего сущего и живого. Но с распространением христианства она смешалась с образом Богородицы. 15 июля люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.
Что за праздник Ризоположение Богородицы?
Как рассказывает предание, свита византийского императора Льва Великого направлялась в Палестину, чтобы поклониться там святым местам. Добравшись до Назарета, они попросились в дом неподалеку от города на ночлег. Хозяйка дома рассказала им, что ее семья уже несколько сотен лет хранит тайно Ризу (плащ — прим. ред.) Богородицы. Сама мать Христа еще при жизни завещала этот наряд одной благочестивой назаретянке, от которой риза и попала в семью рассказчицы. Дама была уже в преклонных летах и по просьбе византийцев с радостью отдала сокровище им.
Ковчег с ризой был доставлен в Константинополь, и святыня, вложенная в новый ковчег, была перенесена во Влахернский храм. Эта церковь была построена для иконы Божией Матери, написанной, как считается, апостолом Лукой (образ известен в России как Тихвинская икона Божией Матери). Впоследствии в ковчег были положены святой омофор Богородицы и часть ее пояса. На ризу покушались и пытались вывезти ее из Константинополя. Но чудесным образом неприятель вернул ее в собор, где она хранилась. А день, когда риза с почестями была окончательно положена на хранение в храме, получил название Дня Ризоположения Богородицы.
Этот праздник с давних времен отмечается и на Руси. В конце ХIV века часть ризы была принесена вместе с другими святынями на Русь. Они тогда вошли в состав «ковчега Дионисия», ставшего реликвией Московских великих князей. Другая часть ризы в XVII веке попала в Успенский собор Московского Кремля благодаря князю Василию Галицыну. В честь ризы воздвигнут храм на Золотых воротах во Владимире.
С этими святынями связано масса чудес, происходили они и на Руси. Согласно легенде, летом 1450 года, когда к столице страны подступили полчища татар, святитель Иона, задыхаясь от дыма подожженного ими Кремля, не опасаясь стрел врага, обошел по стенам крестным ходом со святыней в руках. Он просил у Богоматери заступничества для православных. И тут случилось чудо в стане врага — они бросили все награбленное и спешно отступили. Тогда в благодарность в Кремле возвели церковь Ризоположения.
Что можно делать 15 июля 2024 года?
- Просить Бога о заступничестве для русского народа по примеру Ионы.
- Отличный день для любых очистительных и омолаживающих процедур.
- Обязательно следует завершить все затянувшиеся дела.
Что нельзя делать 15 июля 2024 года?
- Нельзя лениться.
- Нельзя затевать переезд.
- Нельзя конфликтовать.