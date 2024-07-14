Ризоположение Богородицы. Что можно и что нельзя делать 15 июля 2024 года

Ковчег с ризой был доставлен в Константинополь, и святыня, вложенная в новый ковчег, была перенесена во Влахернский храм. Эта церковь была построена для иконы Божией Матери, написанной, как считается, апостолом Лукой (образ известен в России как Тихвинская икона Божией Матери). Впоследствии в ковчег были положены святой омофор Богородицы и часть ее пояса. На ризу покушались и пытались вывезти ее из Константинополя. Но чудесным образом неприятель вернул ее в собор, где она хранилась. А день, когда риза с почестями была окончательно положена на хранение в храме, получил название Дня Ризоположения Богородицы.