Риз Уизерспун рассказала о том, как побывала присяжной

Фильмы могут научить нас многому: доброте, терпению, эмпатии, любви к жизни. Но может ли кино обучить человека юриспруденции?
Возможно, отчасти — по крайней мере, что-то подобное произошло со знаменитой голливудской актрисой и кинопродюсером Риз Уизерспун, много лет назад сыгравшей в фильме «Блондинка в законе». Свою историю она вспомнила в эфире ток-шоу, а записал ее Entertainment Weekly.
На шоу Грэма Нортона звезда рассказала, что однажды исполнила гражданский долг и приняла участие в суде присяжных — в роли присяжной. Уизерспун вспомнила, что это случилось примерно в 2008 году, через 7 лет после выхода «Блондинки в законе».
«Я не очень хотела в этом участвовать, и была уверена, что меня все же не выберут», поделилась актриса, вспоминая, что процесс получился достаточно долгим: рассмотрение дела заняло около двух недель.
Сам процесс был посвящен делу о собачьем укусе. В течение двух недель Уизерспун ежедневно посещала здание суда и присутствовала на заседаниях. Постепенно она втянулась в процесс и с интересом слушала выступления и изучала материалы.
«В определенный момент судья сказал, что нам нужно выбрать лидера группы присяжных, и все дружно показали на меня». Актриса была поражена тем, что все остальные словно сговорились, и поинтересовалась, почему выбрали именно её.
Ответ был лаконичный: «Вы же учились на юридическом».
В этот момент Уизерспун осознала, что во всем виновата Эл Вудс — героиня «Блондинки в законе». Сама актриса не только не училась на юрфаке — по ее словам, она вообще не закончила никакой колледж.
В этот момент я поняла, что большинство из нас вообще не разбирается в юриспруденции.
Уизерспун вспоминает, что дальше ей пришлось активно подталкивать коллег поневоле, чтобы те выполняли свой долг. По ее воспоминаниям, споры в комиссии присяжных часто выглядели откровенно некрасиво: «Звучали аргументы вроде “Я думаю, что виновата она, потому что мне не нравится, как она выглядит”, а я отвечаю: “Нельзя так говорить! У нас же еще недостаточно доказательств!”».
В этот момент, призналась актриса, роль Эл Вудс в самом деле заменила ей юридический факультет: пришлось вспомнить все, чему она училась для фильма. Дело было достаточно простым: подрались две соседские собаки, одна из хозяек решила их разнять, и собака второй хозяйки прокусила ей руку.
Пострадавшая подала на вторую женщину в суд — но Уизерспун уверена, что в укусе женщина была виновата сама. «Мама всегда мне говорила — не лезь к собакам, которые дерутся», — вспоминает актриса.
Риз вспомнила эту историю не на пустом месте: она призналась, что героиня Эл Вудс до сих пор не отпускает ее. Сейчас Уизерспун готовит сериал, который станет приквелом к первому фильму и расскажет про школьные годы той самой блондинки, которая перевернула мир киноюриспруденции.
В последнее время Уизерспун все чаще выступает в мире кино в роли продюсера, а не актрисы: за плечами у ее компании Type A Films такие проекты, как фильм «Исчезнувшая», сериал «Большая маленькая ложь» и «И повсюду тлеют пожары».