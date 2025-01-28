Риз Уизерспун рассказала о том, как побывала присяжной

Уизерспун вспоминает, что дальше ей пришлось активно подталкивать коллег поневоле, чтобы те выполняли свой долг. По ее воспоминаниям, споры в комиссии присяжных часто выглядели откровенно некрасиво: «Звучали аргументы вроде “Я думаю, что виновата она, потому что мне не нравится, как она выглядит”, а я отвечаю: “Нельзя так говорить! У нас же еще недостаточно доказательств!”».