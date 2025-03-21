Ритуальная служба допустила ошибку на надгробной табличке Бедроса Киркорова

Недавно скончавшийся отец эстрадного певца Филиппа Киркорова, народный артист России Бедрос Киркоров был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Однако, как сообщает News.ru, ритуальная служба допустила ошибку при создании надгробной таблички, на которой выгравировали неправильную дату смерти Бедроса Филипповича.
«Киркоров Бедрос Пилибос. 02.06.1932 — 19.03.2025», — гласят цифры на гранитной табличке.
Напомним, что Бедроса Филипповича не стало 18 марта 2025 года. Примечательно, что ниже этой таблички есть ещё одна, на которой дата смерти указана верно. Будут ли менять табличку в результате — пока не ясно.
Ранее KP.RU сообщил, что Бедроса Киркорова похоронили рядом с актрисой Анастасией Заворотнюк. На прощание пришла вся семья, в том числе внуки Бедроса Филипповича, которые прилетели на похороны из Дубая.