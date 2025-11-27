Популярные темы
Риттер: Россия будет уважать суверенитет украинцев после завершения конфликта

По словам экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США, Украина будущего должна быть нейтральной и процветающей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия создаст условия для выбора украинцами своего пути развития и будет уважать их суверенитет после окончания конфликта. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Россия будет уважать суверенитет украинцев и создаст условия, чтобы они могли выбрать свое будущее. Украина будущего должна быть нейтральной и процветающей. России не нужна неспособная Украина», — отметил эксперт.

По словам аналитика, у России, скорее всего, имеется соответствующий проект. «Я уважаю российское руководство и уверен, что у Москвы есть план для обеспечения долгосрочной стабильности, которая подразумевает процветание», — добавил Риттер.

Он также подчеркнул историческую связь между жителями России, Белоруссии и Украины. «Если обратиться к истории, то мы знаем, что есть три сестры — Россия, Белоруссия и Украина. Не думаю, что Россия представляет себе мир, где одна из сестер не имеет работы, дома и средств на пропитание. Речь идет о трех процветающих субъектах. Россия должна победить, чтобы разрушить нарратив о российском империализме, который навязывается Западом», — пояснил собеседник агентства.

