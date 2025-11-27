Он также подчеркнул историческую связь между жителями России, Белоруссии и Украины. «Если обратиться к истории, то мы знаем, что есть три сестры — Россия, Белоруссия и Украина. Не думаю, что Россия представляет себе мир, где одна из сестер не имеет работы, дома и средств на пропитание. Речь идет о трех процветающих субъектах. Россия должна победить, чтобы разрушить нарратив о российском империализме, который навязывается Западом», — пояснил собеседник агентства.