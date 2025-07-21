Риттер назвал «ненормальными» разговоры об ударах по Калининграду. Видео

«Я не знаю его толком. Любой человек, который говорит, что нужно взять Калининград, он ненормальный. Его нужно в дурдом упечь. Калининград — часть Российской Федерации, часть матери России. И если кто-либо говорит о том, что нужно забрать Калининград, это бред. Давайте не будем говорить об этом человеке, давайте говорить о безумии той политики, которую обсуждает этот человек», — отметил аналитик.