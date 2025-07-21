Риттер назвал «ненормальными» разговоры об ударах по Калининграду. Видео

Ведущие проекта обсудили угрозы в адрес России об ударах по Калининграду. На прошлой неделе Германия и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. В документе указано, что якобы именно от России сейчас исходит основная угроза. Стороны планируют не только оборонительные действия, в соглашении говорится о разработке новой дальнобойной ракетной системы. Теоретически к этой позиции присоединился командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Он сообщил, что уже спланировано оперативное подавление оборонительных возможностей российских сил в Калининградской области.
Алексей Гудошников и Гар Дмитриев поговорили на эту тему со Скоттом Риттером во время телемоста.
«Донахью грозит ударить по Калининграду. Говорит, что есть такие планы у НАТО. Не каждый встречный может делать заявления такого рода. Расскажите нам о нем», — обратился к гостю Алексей Гудошников.
Скотт Риттер дал понять, что считает подобные высказывания безумными.
«Я не знаю его толком. Любой человек, который говорит, что нужно взять Калининград, он ненормальный. Его нужно в дурдом упечь. Калининград — часть Российской Федерации, часть матери России. И если кто-либо говорит о том, что нужно забрать Калининград, это бред. Давайте не будем говорить об этом человеке, давайте говорить о безумии той политики, которую обсуждает этот человек», — отметил аналитик.
Эксперт опроверг гипотетические предположения о том, что вашингтонские ястребы решат таким образом воевать с Россией.
«Ястребы в Вашингтоне в общем и целом осознают реальность. А реальность такова: у России самый большой ядерный арсенал в мире, самые передовые стратегические силы сдерживания в мире», — пояснил Риттер.
Аналитик также раскритиковал позицию американского сенатора Линдси Грэма*. Тот недавно обратился к Владимиру Путину, поясняя, что случится на 51-й день, когда завершится срок, отведенный президентом США на заключение соглашения с Украиной. Грэм* язвительно посоветовал узнать о том, что будет, у правителя Ирана аятоллы Хаменеи, намекая на июньскую серию ударов по ядерным объектам.
«Это недоразумение для всех Соединенных Штатов. Нам стыдно называть его сенатором. Это разжигатель войны. Такова его политика. Там нет никакого уважения к суверенитету любой другой нации. Эта политика настолько нереалистична, что она практически становится комичной… Он не может контролировать акты Соединенных Штатов. Если он будет говорить что-то — ничего не произойдет», — указал Риттер.
Также эксперт отметил, что конечное решение всегда остается за Дональдом Трампом.
«Дональд Трамп играет в политические игры. Иногда он позерствует и говорит, что он поддерживает Линдси Грэма*. Но именно Дональд Трамп принимает решение по поводу политики США», — продолжил Риттер.
Эксперт попросил прощения от лица американского народа за Линдси Грэма* как «ужасного, нетипичного человека».
Риттер отметил, что срок в 50 дней скорее является «пространством для маневра». Эксперт добавил, что Трамп хочет, чтобы Россия приняла его требования, но Путин очевидно на это не пойдет.
«До истечения 50 дней я думаю, что президент США представит новое направление политики, которое будет направлено на то, чтобы избегать серьезного конфликта с Россией», — пояснил Риттер.
Аналитик ответил на вопрос о поставках 17 комплексов Patriot. По словам Риттера, американский президент получает недостоверную информацию от советников и в реальности такое количество оружия недоступно.
«Президенту недостоверную информацию дают советники. Нет этих 17 комплексов. Никакая противовоздушная система Украины не поможет», — заявил эксперт в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.