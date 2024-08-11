Рисунок Бэнкси убрали с рекламного щита в целях безопасности

Анонимный художник Бэнкси под покровом ночи нарисовал на стенах зданий в Лондоне пеликана, слонов, обезьян, волка козу и кошку. И последнюю его работу на рекламном щите снял один из подрядчиков. Как пишет The Guardian, это было сделано для предотвращения воровства.
Видение художника простое: новейшее уличное искусство призвано подбодрить публику в период, когда заголовки новостей были мрачными, а добро было сложнее заметить, чем зло. Однако некоторые люди интерпретировали произведения по-своему.
Так, в понедельник, 5 августа, возле моста Кью на юго-западе Лондона на стене здания появился козел, балансирующий на небольшом выступе. Некоторые подумали, что это может означать безумие человечества, в то время как другие считают, что животное может быть визуальным каламбуром. Дело в том, что слово «козел» в английском языке — омофон аббревиатуре G.O.A.T. — greatest of all time («величайший всех времен»).
В субботу, 10 августа, на рекламном щите появился потягивающийся черный кот. Однако не прошло и часа, как его убрали от посторонних глаз. Как сообщили подрядчики, это было сделано в целях безопасности.
Дело в том, что ранее, в четверг, 8 августа, двое мужчин в масках украли спутниковую антенну с нарисованным Бэнкси воющим волком. Теперь рекламный щит с новым произведением искусства находится во дворе дома за забором. Подрядчику, который убрал кота, было велено сохранить изображение, если вдруг художник захочет его забрать. Если же этого не произойдет, рисунок будет утилизирован.
Работы Бэнкси уже несколько раз пропадали спустя час после их появления. Так, в конце декабря 2023 года антивоенное граффити анонимного художника пропало с улицы Лондона.
Анна Морозова