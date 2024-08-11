Рисунок Бэнкси убрали с рекламного щита в целях безопасности

Так, в понедельник, 5 августа, возле моста Кью на юго-западе Лондона на стене здания появился козел, балансирующий на небольшом выступе. Некоторые подумали, что это может означать безумие человечества, в то время как другие считают, что животное может быть визуальным каламбуром. Дело в том, что слово «козел» в английском языке — омофон аббревиатуре G.O.A.T. — greatest of all time («величайший всех времен»).