МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Прямой конфликт с Москвой может привести к катастрофическим последствиям для ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano.
«Если ЕС ввяжется в войну против России, то в случае неудачи он рискует распадом», — говорится в публикации.
Отмечается также, что под удар может попасть территориальная целостность государств союза.
«Эгоизма, жестких личностей и пустых лозунгов в Европе хватает», — подчеркнул автор материала.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».