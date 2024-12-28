Риски по алфавиту. Эксперт назвал опасности новогоднего застолья

Переедание и пищевое отравление — не единственные риски, которые возможны за новогодним столом. Есть еще две неприятности на букву «А» — это аллергия и, конечно, алкогольное отравление. Как их избежать, и чем себе помочь, если они произошли, aif.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Непредвиденные случайности могут нас ждать повсюду. И хотя, как говорил классик, «кирпич никогда ни с того ни с сего никому на голову не сваливается», тем не менее лучше быть готовыми к любым неприятным сюрпризам. В том числе и на праздновании Нового года. Поэтому, веселясь от души, все же не теряйте бдительности и чувства меры.
Что это я съел?
К празднику мы часто запасаем все самое лучшее, дорогое и редкое. Каждая хозяйка хочет удивить своих гостей чем-то, чего они никогда не пробовали. Поэтому за обильным новогодним столом вполне возможно развитие пищевой аллергии.
По словам эксперта, среди праздничных деликатесов немало аллергенов. Это морепродукты, рыба, цитрусовые, арахис, шоколад, яйца. Причем о наличии того или иного ингредиента в составе салата, горячего или выпечки можно даже не догадаться. К тому же возможны реакции на различные экзотические продукты, которых человеку раньше пробовать не доводилось. Поэтому в поход на новогоднюю вечеринку обязательно захватите с собой антигистаминные препараты — мало ли какой кулинарный сюрприз приготовили хозяева.
Ай-да ёлочка!
Но чтобы возникла сильная аллергия, порой и есть-то ничего не надо. Например, у некоторых людей бывает «новогодняя» аллергия на главное праздничное украшение дома — ёлку. Аллергия эта возникает совсем не на пыльцу хвойных деревьев, тем более, что зимой у хвойных растений цветения не происходит.
А объясняется это тем, что ёлки к Новому году срубают заранее, и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью, которая и провоцирует интенсивное размножение плесневых спор. За время, пока праздничное дерево стоит в доме, количество спор увеличивается в несколько раз. Это особо опасно для людей с аллергией на плесень, а таких немало. Симптомами аллергии на ёлку у детей могут быть чихание и кашель, у взрослых — чаще кожные высыпания и насморк.
Чтобы снизить риск развития аллергии, дерево перед установкой желательно промыть тёплой водой, а затем хорошо высушить. И, конечно, не стоит держать новогоднюю ёлку в доме до весны — чем дольше она остаётся в помещении, тем выше там концентрация спор плесневых грибов.
Первая помощь при аллергии: прекращение контакта с аллергеном и приём антигистаминного (противоаллергического) препарата. Все дальнейшие лечебные мероприятия — только по назначению врача. При необходимости (например, если возник отек губ, першение в горле) следует обратиться за срочной медицинской помощью, позвонив в скорую. Дело в том, что отек Квинке, который может возникнуть и в дыхательных путях, развивается очень быстро и грозит остановкой дыхания.
Надо меньше пить
Увы, новогодняя «традиция» отмечать праздники с размахом, не раз воспетая в книгах и фильмах (в том числе, в народном хите «Ирония судьбы, или с легким паром») нередко становится причиной серьёзных алкогольных отравлений. А для людей с уже сформировавшейся алкогольной зависимостью это прямая дорога в многодневный запой.
Если вовсе без спиртных напитков за столом никак не удаётся обойтись, то нужно хотя бы умерить излишний энтузиазм и пить «правильно», разумно, не забывая главное правило о том, что решающее значение имеет принятая доза. Ведь тяжесть опьянения растёт пропорционально количеству выпитого. Увы, не превышать условно «нормальную» дозу удаётся далеко не всем…
В отличие от опьянения (даже очень сильного), алкогольная интоксикация (отравление) может угрожать жизни. Поэтому человеку в таком состоянии прежде всего нужно вызвать скорую помощь.
А до приезда скорой, если пострадавший в сознании, нужно провести ему промывание желудка — дать выпить мелкими глотками 4−5 стаканов воды, после чего вызвать рвоту, надавливая на корень языка пальцем или гладким предметом (черенком ложки). После промывания желудка — дать активированный уголь или любой энтеросорбент и обеспечить обильное питьё.
Если сознание у человека отсутствует (или спутано) и контакт с ним практически невозможен, необходимо уложить его в устойчивое боковое положение для профилактики аспирации рвотных масс. Все дальнейшие лечебные мероприятия — только по назначению врача с учётом тяжести состояния и индивидуальных особенностей пострадавшего.