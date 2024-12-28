Риски по алфавиту. Эксперт назвал опасности новогоднего застолья

А объясняется это тем, что ёлки к Новому году срубают заранее, и перед продажей хранят в местах с повышенной влажностью, которая и провоцирует интенсивное размножение плесневых спор. За время, пока праздничное дерево стоит в доме, количество спор увеличивается в несколько раз. Это особо опасно для людей с аллергией на плесень, а таких немало. Симптомами аллергии на ёлку у детей могут быть чихание и кашель, у взрослых — чаще кожные высыпания и насморк.