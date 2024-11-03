Риски для обеих сторон: кто такие ипотечные доноры и почему опасно использовать эту схему

— В этом случае граждане и могут прибегать к этому методу. Однако по причине использования мер господдержки не так, как это изначально предусматривалось, нарушаются цели государственных программ. Льготные ипотечные программы разработаны для помощи конкретным категориям граждан, таким как молодые семьи, семьи с детьми, IT-специалисты, военнослужащие и другие социально важные группы. Основная цель — поддержка именно тех людей, для которых предусмотрены льготные условия, а не сторонних лиц. Поскольку это противоречит социальным целям программ, государственные органы могут рассматривать такие схемы как мошенничество, нецелевое использование государственных средств и злоупотребление государственной поддержкой. Государственные органы могут потребовать возмещения субсидий или других льгот, предоставленных по программе. В том числе через суд, — говорит Ковалев.