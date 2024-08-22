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Какие продукты опасно разогревать в микроволновке

Известно, что нельзя греть в микроволновке пластик и алюминиевую фольгу. Но помимо бытовых предметов есть ряд продуктов, на которые нельзя воздействовать микроволнами.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Почти 30 лет назад появилось новое изобретение — микроволновая печь. С тех пор она есть почти в каждом доме и заведениях общественного питания. Люди стали буквально зависеть от этого прибора.

Многие могут неправильно использовать микроволновку и греть продукты, которые нельзя помещать в этот прибор. Представляем список того, что не стоит подвергать действую микроволн.

Яйца вкрутую

Неважно, греете вы яйцо в скорлупе или без скорлупы, внутри микроволновки оно может взорваться.

Дело в том, что когда яйцо попадает в микроволновку, вода внутри него начинает нагреваться и превращаться в пар. Давление постепенно нарастает, из-за чего продукт взрывается.

Если яйцо все же необходимо разогреть, лучше разрезать его на несколько частей.

Грудное молоко

Многие матери хранят грудное молоко в морозильной камере для последующего использования. Как и другие продукты, микроволновка разогреет молоко в бутылочке неравномерно и создаст «горячие точки» в напитке, которые могут обжечь горло малыша.

Помимо прочего, существует опасность из-за канцерогена, связанная с повторным нагревом пластика. Поэтому греть грудное молоко лучше либо на плите в кастрюле с водой, либо использовать специальные приспособления.

Рис

Иногда приготовление риса в микроволновке может привести к пищевому отравлению. Это связано с присутствием в продукте бактерий Bacillus cereus. Тепло убивает микроорганизмы, но они могут образовывать споры, токсичные для человека.

Листовая зелень

Нитраты листовой зелени под действием микроволн могут превратиться в нитрозамины — органические токсичные соединения.

Некоторые исследователи связывают нитрозамины с риском развития онкологических заболеваний и диабета, а также болезней печени, Альцгеймера и Паркинсона, есть данные об их мутагенном действии.

Свекла

В свекле нитраты также могут превратиться в нитрозамины. Это касается и репы.

Фрукты

Из винограда в микроволновой печи образуется плазма — форма материи, которая создается, когда газ ионизируется и пропускает электричество.

Так, разогрев всего лишь двух кусочек винограда может создать достаточно плазмы, чтобы расплавить дыру в пластиковом контейнере.

Ранее биологи рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи.