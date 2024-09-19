Риносинусит связан с депрессией и тревогой

В исследование включили две группы взрослых. В одной были пациенты с хроническим риносинуситом, а в другой, контрольной, — люди без такого диагноза. Пациентов с синуситом сопоставили с контрольной группой по возрасту, полу, расе и уровню годового дохода в соотношении 1:5. Анализ охватил 5 622 человека с синуситом и 28 110 человек без него.