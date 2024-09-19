Риносинусит связан с депрессией и тревогой

Исследователи провели ретроспективное исследование, в котором изучили данные о здоровье более 30 тысяч человек, зарегистрированных в базе данных Национального института здоровья All of Us, сообщает журнал Jama Network.
В исследование включили две группы взрослых. В одной были пациенты с хроническим риносинуситом, а в другой, контрольной, — люди без такого диагноза. Пациентов с синуситом сопоставили с контрольной группой по возрасту, полу, расе и уровню годового дохода в соотношении 1:5. Анализ охватил 5 622 человека с синуситом и 28 110 человек без него.
Оказалось, что у пациентов с хроническим риносинуситом вероятность возникновения тревожных расстройств и депрессии была значительно выше по сравнению с контрольной группой (отношение шансов — 4,39 и 2,04 соответственно). Также у людей с риносинустом был более высокий риск развития этих состояний.
При этом у пациентов, страдающих тревожными расстройствами и депрессией, был выше риск развития хронического риносинусита по сравнению с контрольной группой (2,37 и 1,59).
Ученые подчеркнули, что медики должны быть особенно внимательны к пациентам с тревожными и депрессивными расстройствами, а также с хроническим риносинуситом. Они должны учитывать возможные риски и проводить соответствующие скрининговые мероприятия.
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