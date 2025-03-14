Ригидность: признаки, причины и борьба с косностью мышления

В постоянно меняющемся мире гибкость мышления и способность идти на компромисс стали основополагающими качествами человека, необходимыми как для профессионального роста, так и для построения нормальных социальных связей. Что такое ригидность, почему она не только мешает, но и помогает, откуда берется, можно ли переубедить такого человека и какие аргументы для этого использовать — читайте в материале.
Что такое ригидность простыми словами
Это неспособность человека менять свои взгляды, пересматривать линию поведения и подстраиваться под новые условия жизни. Основные черты ригидного человека: консервативные взгляды, неприятие нового и упрямство, доведенное до абсурда. Попытки доказать его неправоту часто заканчиваются агрессивной реакцией вплоть до оскорблений.
Такие люди считают своим долгом критиковать даже то, что напрямую их не касается: современную моду, музыку, нравы, молодежь. Ригидные люди могут поддерживать приятельские отношения, но до первого конфликта: никакие компромиссы им неведомы. С таким подходом трудно завести настоящих друзей.
При этом не всегда ригидность — признак старости, косности мышления. В качестве примера можно привести пожилых людей, не подверженных ригидности: они активно используют современные гаджеты и интересуются происходящим вокруг. При этом рядом живут люди далеко не старческого возраста, которые ни за что не согласятся на современные средства связи даже ради удобств и пользуются старыми кнопочными телефонами.
«Доказать что-то такому человеку невозможно. Каждый раз вы будете наталкиваться на ответную агрессию с его стороны. Самый лучший способ общения с ригидным родственником — это не идти напролом, а научиться обходить острые углы. Например, соглашаться с ним, при этом аккуратно приводя собственные аргументы. Говорить: да, но… Это лучшая тактика в этом случае», — уверена клинический психолог областного наркологического диспансера Наталья Курсова.
Типы ригидности в психологии
Ригидность в той или иной степени присуща каждому: у всех есть определенные принципы, от которых никто не собирается отказываться. Но нужно отличать людей с тяжелым характером от тех, у кого ригидность приобретает тяжелую форму. Рассмотрим основные типы этой психологической особенности личности.
Когнитивная ригидность
Она присуща авторитарному типу личности. Когнитивная ригидность выражается в том, что человек не принимает новую картину мира даже при явных изменениях жизни. Можно привести в пример тех, кто до сих пор мечтает о возвращении в СССР и не может перестроиться под нынешнюю систему.
Мотивационная ригидность
Заключается в том, что люди привыкают к определенному ритуалу, который выполняет стимулирующую функцию в их жизни. Например, это может быть ежедневный утренний кофе в кафе по дороге в офис или завтрак в ближайшей кулинарии. Это настраивает человека на рабочее настроение и мотивирует к работе. Но, например, при смене работы этот ритуал может пошатнуться, а вместе с тем и все остальное — оказывается, в новом районе нет похожих заведений. И человек начинает опаздывать на работу, пребывает в упадническом настроении духа, его показатели эффективности резко падают.
Аффективная ригидность
Проявляется в зацикленности на одних и тех же переживаниях, когда по кругу гоняются эпизоды обид, несправедливого отношения. Такой человек живет в постоянном диалоге, пытаясь найти аргументы для обидчика или другую линию поведения в той давней ситуации, которая так его задела. Это приводит к постоянному состоянию стресса.
Симптомы ригидности психики
Определить человека с ригидным типом психики несложно. Как правило, это тяжелые в быту люди, с которыми у родственников вечно возникают конфликты. Причем часто на пустом месте. Проявляется это состояние многими признаками. Остановимся на основных.
- Зацикленность на выработанных правилах. Человек соблюдает их при любых условиях. Например, если он привык гулять каждый день в 7 утра, то выйдет на прогулку даже при штормовом ветре и других неблагоприятных факторах.
- Непризнание собственных ошибок. Даже если человеку доказали, что это он забыл про встречу или не выполнил обещание, он найдет причину отсутствия собственной вины. Например, это стечение обстоятельств, иные факторы, другие люди.
- Злопамятность. Выражается в запоминании всех обид, даже если они были несколько лет назад. Хорошее отношение в настоящем не поможет забыть прошлое.
- Неприязнь по отношению к сюрпризам. Любые неожиданности выбивают такого человека из привычного плана и становятся помехой в делах.
- Упрямство. Никакие аргументы не заставят человека поступить иначе. Отказывается принимать правоту аргументов оппонента.
- Педантичность. Чрезвычайно аккуратен в быту, любит, чтобы каждая вещь лежала на своем месте, и ревностно относится к тому, чтобы кто-то из близких пользовался его личными предметами, будь то ручка для письма или чашка.
- Неприятие нового. Настоящий ретроград, живущий прошлым.
- Сложность решения неожиданных проблем. Такому человеку крайне тяжело принимать решение в чрезвычайных ситуациях — когда все идет не по плану.
Причины ригидного поведения человека
Человек редко рождается с такими чертами личности. Обычно они формируются под действием ряда факторов. Можно проследить, как в течение жизни весельчак и душа компании приобретает черты замкнутости, обидчивости, упрямства, раздражительности. Специалисты выделяют несколько основных факторов, которые накладывают такой отпечаток на человека.
1. Генетика. Это может быть врожденное расстройство, связанное с общим семейным анамнезом.
2. Деменция, травмы головы, алкоголизм. С этими заболеваниями и факторами риска связаны серьезные изменения личности с проявлением типичных признаков психологической ригидности. Про такие случаи говорят: «Человека будто подменили». Иногда такое происходит после того, как человек перенес инсульт.
3. Старческий возраст. Пожилые люди не отличаются гибкостью мышления. Часто они живут согласно пословице «яйца курицу не учат» и опираются только на собственный опыт, возможно, давно устаревший в новых условиях.
4. Особенности воспитания. Авторитарный стиль общения, непризнание за детьми права на собственные мысли и желания, постоянный контроль и твердая установка на то, что родители знают лучше, зачастую приводит к формированию ригидности у детей.
5. Стресс и психологические переживания. Тяжелые стрессовые ситуации, психологические травмы оставляют след не только в душе человека, но и накладывают отпечаток на его характер. Профессиональные неудачи, например, ученый долгие годы работал над решением серьезной проблемы, а кто-то украл авторство труда всей его жизни, проблемы в личной жизни, развод, невозможность видеть своего ребенка, потеря близких людей
6. Отсутствие самореализации, внутренний конфликт. Внутри такого человека сидит критик, который постоянно загоняет его в ситуацию стыда, вины и гнева. И внутренние ресурсы идут не на самореализацию, а на борьбу с этими чувствами.
Есть ли плюсы у психологической ригидности
«Действительно, ригидными называют упрямых, педантичных людей, неспособных быстро менять свое мнение и поведение. Тех, кто сопротивляется всему новому. Несмотря на кажущийся очевидным негативный контекст, ригидность дает своего рода защиту, позволяя сохранить стабильность психики. Человек, придерживающийся консервативных норм и правил поведения, чувствует себя в безопасности», — считает Наталья Курсова.
Ригидность обеспечивает людей такими качествами, как осторожность, настойчивость, развитое логическое мышление, преданность своим идеям, позволяет сохранять высокую концентрацию внимания на выполнении рутинных задач. Такие люди ощущают себя на своем месте, выполняя работу, которая требует кропотливости, усидчивости, четкого следования одному и тому же действию.
«Если в быту ригидность обычно становится недостатком, то в некоторых профессиональных сферах может позволять сотруднику быть более эффективным, чем его коллеги», — уверена психолог.
Как преодолеть ригидность мышления и поведения
«Для того чтобы избавиться от ригидного мышления, важно определить его присутствие у себя, оценить, мешает ли оно, и осознать необходимость изменения», — считает специалист.
Самостоятельно решить проблему крайне сложно. Вероятно, понадобится помощь специалиста — психолога или психотерапевта. Но для начала можно попробовать сделать первые шаги в этом направлении самостоятельно.
1. Проанализируйте свое поведение
Нужно оценить свою жизнь, заново переосмыслить правила и убеждения, по которым вы живете, решения в тех случаях, когда судьба давала шанс все изменить. Нужно задать себе ряд вопросов. Почему я побоялся перемен? Когда сильнее всего сопротивлялся изменениям? Почему я часто конфликтую с коллегами, родными, знакомыми?
2. Научитесь развивать эмоциональную гибкость
Нужно развивать свой эмоциональный интеллект. Можно найти литературу на эту тематику.
«Учитесь выражать свои эмоции. Смотрите фильмы, слушайте классическую музыку, наблюдайте за другими людьми, как они реагируют на радостные или грустные события», — советует Наталья Курсова.
3. Выходите за пределы привычного мира
Приятно находиться в зоне комфорта, но постарайтесь почаще ее покидать. Запишитесь на автокурсы, даже если нет машины, отправьтесь в далекое путешествие, купите абонемент в фитнес-зал, заведите собаку — способов изменить свою жизнь множество.
«Научитесь хотя бы на время выходить за пределы своего маленького уютного мирка, который кажется таким безопасным. Постепенно расширяя его размеры, вы увидите и свой личностный рост», — уверена психолог.
4. Найдите новый круг общения
Развивайте свои коммуникационные навыки. Сходите на корпоратив, который устраивают коллеги, если обычно его пропускаете, найдите клуб по интересам, займитесь скандинавской ходьбой или съездите на музыкальный фестиваль под открытым небом. Все это откроет мир с другой стороны.
5. Попробуйте медитативные практики
Медитация помогает расслабиться и выйти на новый уровень сознания. Она поможет достигнуть состояния внутренней гармонии, стать более осознанным.
Мнение эксперта
«Ригидность часто становится причиной напряженных взаимоотношений, проблем в семье и на работе. Людей с негибким мышлением многие считают жесткими и неприятными. В их характере сильно развита склонность к логике и предсказуемости поведения. Они избегают неопределенности, просчитывают риски и чувствуют себя комфортно при плавном, размеренном темпе жизни, выстроенном по строгим правилам», — комментирует Наталья Курсова.
Ригидность считается вполне нормальным явлением, это свойство личности. Повышенная ригидность может проявляться тревожностью, неуравновешенностью, эмоциональной нестабильностью, что влечет за собой снижение стрессоустойчивости. Ригидность как черта характера человека обычно не требует лечения.
Специализированная помощь требуется в том случае, когда ригидность становится одним из симптомов расстройств — параноидного, обсессивно-компульсивного, невротического. Для лечения таких пациентов направляют к специалисту.
Главное о ригидности
Психологическая ригидность заключается в неспособности человека принимать новое, подстраиваться под меняющиеся условия жизни. Мы рассмотрели особенности этого состояния, разобрали, как с ним бороться и есть ли у него преимущества. Подведем итоги.
1. В психологии различают три типа ригидности: аффективную, когнитивную и мотивационную.
2. Ригидные люди тяжелы в быту, они не идут на компромиссы и вступают в конфликты с окружающими без особых поводов.
3. В той или иной степени ригидностью обладают все. Есть более легкие и тяжелые формы, которые зависят от многих факторов, включая генетику, воспитание, возраст
4. Если ригидность связана с психическими расстройствами, то требуется медицинское вмешательство.
5. Ригидным людям подходят профессии, связанные с однообразным, монотонным трудом, где нужно четко следовать инструкции.
6. Для преодоления ригидности можно проанализировать свое поведение, попытаться расширить эмоциональную гибкость, ввести в свою жизнь новые интересы и знакомства.
7. Если проблема существует и самостоятельно с ней справиться не удалось, необходимо обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.
Список источников
1. Певнева А. Ригидность в структуре личности: история вопроса и проблема исследования. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2023.
2. Mental rigidity. Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). 2019.
Эксперт: Наталья Курсова, клинический психолог ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер»