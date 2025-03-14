Ригидность: признаки, причины и борьба с косностью мышления

Заключается в том, что люди привыкают к определенному ритуалу, который выполняет стимулирующую функцию в их жизни. Например, это может быть ежедневный утренний кофе в кафе по дороге в офис или завтрак в ближайшей кулинарии. Это настраивает человека на рабочее настроение и мотивирует к работе. Но, например, при смене работы этот ритуал может пошатнуться, а вместе с тем и все остальное — оказывается, в новом районе нет похожих заведений. И человек начинает опаздывать на работу, пребывает в упадническом настроении духа, его показатели эффективности резко падают.