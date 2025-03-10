Риэлтор из Китая продала 36 квартир, пообещав каждому покупателю жить с ним

Новая квартира всегда символизирует новую жизнь: это переезд, смена района, а иногда даже новые отношения и семья. Именно с тамики мыслями в один и тот же жилой комплекс один за другим въехали 36 мужчин — однако вскоре счастливые покупатели выяснили, что каждый из них собирался жить с одной и той же женщиной.