Риэлтор из Китая продала 36 квартир, пообещав каждому покупателю жить с ним

Новая квартира всегда символизирует новую жизнь: это переезд, смена района, а иногда даже новые отношения и семья. Именно с тамики мыслями в один и тот же жилой комплекс один за другим въехали 36 мужчин — однако вскоре счастливые покупатели выяснили, что каждый из них собирался жить с одной и той же женщиной.
Историей романтичной аферы поделилась газета South China Morning Post. Мошенница, представившаяся всем мужчинам именем Лю Цзя, уговаривала их купить квартиру в жилом комплексе в Хуйчжоу, городе в 90 км к северу от Шэньчжэня на юге Китая.
Один из пострадавших, представившийся псевдонимом Атао, рассказал, что познакомился с Лю приложении для знакомств в прошлом марте и сразу влюбился. «Она произвела впечатление нежной, благородной девушки с семейными ценностями», — вспоминает мужчина.
Лю сообщила горе-любовнику, что ей 30 лет, она переехала из центрального Китая и работает в Шэньчжэне, в энергетической отрасли. Уже через месяц знакомства пара начала обсуждать брак, но Лю объяснила кавалеру, что сперва он должен купить дом для семьи, а после этого она будет рада съехаться и познакомиться с его родителями.
Лю даже предложила Атао разделить финансовое бремя покупки: девушка перевела мужчине 30 тысяч юаней (370 тысяч рублей), чтобы покрыть часть первоначального платежа.
Что касается выбора квартиры, Лю очень советовала присмотреться к ЖК в Хуйчжоу, состоящему из двух зданий: Цзю Цзин Тай и Хао И Шан Юань. Застройщик тогда как раз рекламировал программу субсидированной ипотеки на сумму более 100 тысяч юаней (1,23 млн рублей) для новых покупателей.
Атао купил квартиру, и Лю даже не стала вписывать себя в свидетельство о собственности на квартиру. Странности начались после покупки: девушка внезапно охладела к отношениям и грядущему браку, а вскоре и вовсе перестала отвечать.
Другой мужчина, купивший квартиру, по фамилии Ван, вспоминает, что его ситуация развивалась аналогично: знакомство, резкая симпатия, перспектива брака, покупка жилья и конец отношений. «Она даже заблокировала меня и стерла из списка контактов», — вспоминает потерпевший.
Как выяснилось в результате, жертвами Лю стало 36 мужчин — все в возрасте 30−40 лет, с работой в Шэньчжэне, а теперь еще и с квартирой в одном и том же жилом комплексе. Каждый из них провстречался с девушкой 1−2 месяца, а теперь выплачивает ипотеку на сумму примерно 4100 юаней (50 тысяч рублей) в месяц.
Атао объясняет, что кроме ипотеки ему нужно снимать жилье в Шэньчжэне и переводить часть зарплаты родителям — к таким тратам мужчина оказался не готов. «Мне страшно заводить новые отношения», — признается обманутый Атао.
Финала у истории нет — о полицейском расследовании ничего не известно. Впрочем, девушка не является собственницей ни одной квартиры, все сделки были проведены легально, а недвижимость останется у брошенных мужчин — так что неизвестно, можно ли разглядеть в произошедшем преступление.
История вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях: некоторые пользователи упрекнули мужчин в наивности и безрассудстве, а другие восхитились предприимчивостью девушки: как пишет один комментатор, «Лю Цзя должна получить грамоту лучшего менеджера по продажам».
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