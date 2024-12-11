«Риэлтор» или «риелтор»: как правильно пишется слово

Появилось на первый взгляд непонятное слово не так давно — в 1916 году. Чтобы выделиться среди конкурентов, его придумала одна из американских ассоциаций торговцев недвижимостью и даже запатентовала, чтобы его не мог использовать кто попало. На самом деле слово realtor — это аббревиатура определения — настоящий агент по недвижимости, — намекающего, что все остальные — ненастоящие. И вот уже больше ста лет в англоязычном пространстве можно заплатить большой штраф, если использовать это слово без разрешения правообладателя.