«Риэлтор» или «риелтор»: как правильно пишется слово

Среди запросов в поисковых системах преобладает неправильное написание этого слова. Какую роль здесь сыграли авторские права, откуда оно вообще взялось и как его правильно употреблять? Стоит ли писать «риелтор» или иногда можно и «риэлтор»? Вместе с экспертом расскажем об этом и многом другом в нашей статье.
Как писать слово по правилам русского языка: «риэлтор» или «риелтор»
— Слово «риелтор» — транслитерация (прямое заимствование, то есть заимствование в исходном виде), и, как и другие иностранные слова, первое время оно не имело устоявшегося написания, — поясняет филолог, старший куратор учебного отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Анастасия Крайникова. — В разных словарях можно было встретить различные варианты его написания. И все же по правилам русского языка правильно писать «риелтор» (не «риэлтор»).
Слово realtor пришло к нам из английского языка, используется оно в значении «агент по недвижимости». В российской филологии нет четко регламентированных правил на случай правописания заимствований. Исторически сложилось так, что сначала слово какое-то время используется, и только потом появляются правила его написания.
В наши дни «Полный академический справочник» Института русского языка РАН (1) рекомендует писать именно «риелтор».
Также, несмотря на иностранное происхождение, это слово употребляется, как и любое другое в русском языке, относящееся ко 2-му типу склонения (слова мужского рода с нулевым окончанием и все слова среднего рода):
заключить договор с риелтором;
воспользоваться услугами риелтора;
рассказать о знакомом риелторе.
Происхождение слова «риелтор»
Появилось на первый взгляд непонятное слово не так давно — в 1916 году. Чтобы выделиться среди конкурентов, его придумала одна из американских ассоциаций торговцев недвижимостью и даже запатентовала, чтобы его не мог использовать кто попало. На самом деле слово realtor — это аббревиатура определения — настоящий агент по недвижимости, — намекающего, что все остальные — ненастоящие. И вот уже больше ста лет в англоязычном пространстве можно заплатить большой штраф, если использовать это слово без разрешения правообладателя.
В русскоязычной версии оно свободно фигурирует в контексте любых специалистов, занимающихся сделками с недвижимостью в качестве агентов. И никаких неприятных последствий это за собой не влечет. Любопытно, что «Российская Гильдия риЭлторов» (РГР) в 2006 году пошла по пути своих американских коллег и тоже зарегистрировала торговый знак именно в таком написании, через букву Э, что теперь противоречит правилам русского языка.
Примеры правильного написания слова «риелтор»
Как именно и в каком контексте можно употреблять это слово, чтобы считаться грамотным человеком? Приведем несколько примеров, чтобы вам было легче разобраться.
1. Опытный риелтор помогает людям найти квартиры.
2. У меня нет времени заниматься оформлением документов, найму риелтора.
3. Я обратился к риелтору за консультацией и узнал о ситуации на рынке недвижимости.
4. Винить риелтора в том, что покупатель передумал, несправедливо.
5. Мы заключили сделку с риелтором.
6. С друзьями мы говорили о риелторе, который нам понравился.
7. Мы показали документы нескольким риелторам.
8. Обсудили варианты продажи с несколькими риелторами.
Почему слово «риелтор» часто пишут с ошибкой
Такова судьба многих заимствований из иностранных языков, поскольку вариантов прочтения и произношения может быть довольно много. И люди руководствуются своими представлениями об этом.
Так с риелторами и получилось. Изначально было сразу несколько вариантов написания, которые даже вошли в словари как верные:
риелтор;
риелтер;
риелтэр;
риэлтор;
риэлтер;
риэлтр.
Со временем чаще встречающимися остались два варианта, которые мы сегодня рассматриваем. И хотя в произношении все же используется именно буква Э, слово стало парадоксом и орфографическим прецедентом, когда практика написания оказалась более значимой, чем произношение. Поэтому с 2006 года, когда гильдия российских агентов по недвижимости запатентовала привычное уху написание с Э, верным стали считать все же версию орфографического академического справочника Российской академии наук с буквой Е. Буква О в последнем слоге слова «риелтор» — дань уважения к оригинальному написанию на английском языке.
Интересно, что, даже зная правила, многие осознанно допускают ошибку. Все дело в современном маркетинговом инструменте — продвижении текстов в интернете. Статистика запросов такова, что в варианте «риэлтор» информацию ищут до 250 тысяч раз в месяц, а в верном написании — только 19 тысяч раз. Соответственно, чтобы сделать свою страницу на сайте или в социальных сетях более релевантной — такой, которую поисковая система находит и показывает пользователям чаще, авторы применяют ошибочную версию употребления этого слова. Спрос рождает предложение.
Еще один интересный факт. Если бы вы читали этот текст в редакторе Word, который используют на большинстве компьютеров и смартфонов, то обратили бы внимание, что встроенная система проверки правописания подчеркивает красным, то есть неправильным, все вариации написания этого слова. Потому что в словарь редактора оно не включено. Это можете сделать вы сами, выбрав верный вариант.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Норма для слова «риелтор» уже зафиксирована, — говорит филолог Анастасия Крайникова, — его правильно писать через Е, так как правописание подчиняется общему правилу: после гласных букв И, Е в иноязычных словах пишется Е — независимо от произношения. Еще один способ легко запомнить верный вариант — рассматривать его в паре «риелтор — клиент»: и то и другое существительное пишется через Е.
От себя добавим, что есть в русском языке и другая тенденция в заимствованных иностранных словах: после О, А и У писать букву Э.
Вот несколько примеров:
|Через Э
|Через Е
|Дуэт
|Диета
|Поэт
|Ингредиент
|Силуэт
|Коэффициент
|Маэстро
|Абитуриент
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Наш эксперт уже привел в таблице для примера несколько слов, в каждом из которых довольно часто совершают ошибки. Поэтому правило использования Е и Э в транслитерациях стоит запомнить, оно точно выручит, и не раз. Мы попросили Анастасию Крайникову подобрать побольше похожих слов, которые соответствуют этому правилу, а также варианты написания которых нужно просто запомнить.
1. Реестр — правильно писать его с двумя Е.
2. Реципиент — человек, который что-то получает, чаще используется в медицине, пишется с двумя Е и двумя И именно в таком сочетании, что соответствует написанию на языке оригинала — латыни.
3. Траектория — здесь после А пишем Е. Просто запоминаем это слово.
4. Проект — еще одно слово, которое нужно запомнить.
5. Пленэр — французское слово, обозначает практику написания художниками этюдов на открытом воздухе. Пишется и произносится именно через букву Э. Есть еще несколько похожих заимствованных слов: мэр, пэр, сэр, брандмауэр.
6. Другая группа похожих слов подразумевает мягкое произношение, которое совпадает и с верным написанием: милиционер, миллионер, инженер, оппозиционер.
Список источников
1. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник под ред. В. В. Лопатина. 2009.
Эксперт: Анастасия Крайникова, филолог, старший куратор учебного отдела Домашней школы «ИнтернетУрок»