Ричарду Гиру — 75 лет: вспоминаем творческий путь актера

31 августа звезде Голливуда Ричарду Гиру исполнилось 75 лет. Он никогда не скрывал седины, а она не мешала ему получать звания самого сексуального мужчины года и оставаться молодым душой.
Гир запомнился ролями в фильмах «Дни жатвы», «Американский жиголо», «Красотка» и «Чикаго», а также интересом к буддизму и выраженной общественной позицией по вопросу независимости Тибета. О пути актера к принятию буддизма и к голливудской славе — в материале РБК Life.
По пятам Джона Траволты
Ричард Гир происходит из семьи страхового агента и домохозяйки. Воспитывался в протестантской традиции, именуемой методистской церковью. Оба родителя — потомки пассажиров «Мэйфлауэра». Гир поступил в Массачусетский университет, где на протяжении двух лет изучал философию, однако так и не окончил его. Карьера началась с театральных ролей. Актер сотрудничал с несколькими театрами и даже удостоился премии.
В Голливуде Ричард Гир закрепился в конце 1970-х. После нескольких лет съемок в низкобюджетных криминальных драмах наконец произошло восхождение по карьерной лестнице в виде главной роли в эффектном роуд-муви Терренса Малика «Дни жатвы». Изначально режиссер видел в этой роли новоявленную звезду американского кино Джона Траволту, который в тот момент находился на пике славы, но стоил очень дорого. После выхода «Дней жатвы» Гира заметили: он даже получил премию Итальянской академии кинематографии «Давид ди Донателло» в номинации «Лучший зарубежный актер».
К счастью для Гира, Траволта отказался и от второго сценария. Криминальная мелодрама «Американский жиголо» стала следующим успехом актера. Фильм был настоящим хитом: при бюджете в $5 млн собрал в прокате $52 млн.
И хотя имя Ричарда Гира уже было на слуху в индустрии, по-настоящему звездный актерский гонорар он получил только после съемок в кассовой мелодраме Тейлора Хэкфорда «Офицер и джентльмен», в которой появился в роли курсанта Зака.
Черная полоса
После съемок в гангстерском фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Клуб “Коттон” (1984) белая полоса в карьере Гира прервалась. Съемки, сопряженные с трудностями, свойственными Копполе. За кадром “Клуба “Коттон” остались проблемы с финансированием, разрыв контракта с группой после начала съемок, обвинения продюсера Роберта Эванса в убийстве совладельца прав на “Клуб “Коттон” и его конфликт с режиссером. Все это не могло остаться без внимания прессы. Главным лицом на постере печально известного проекта стал Ричард Гир.
После «Клуба “Коттона” Ричард Гир появился в библейском эпике “Царь Давид”. И снова кассовый провал: фильм с бюджетом в $21 млн собрал в прокате всего $5 млн, а Гира, сыгравшего главную роль, номинировали на “Золотую малину”. Полоса неудач продолжалась до 1990-х годов. Начиная с “Клуба “Коттон”, друг за другом провалились пять фильмов с актером.
Обращение к буддизму
Впрочем, к своим удачам и неудачам Ричард Гир привык относиться философски, как и свойственно глубоко верующим людям: после долгого изучения дзен-практик актер принял буддизм.
«Моя вовлеченность в карьеру, домашнюю жизнь, бросает вызов попыткам углубить учения внутри меня. Если бы не бизнес, я никак не смог бы столкнуться с темными закоулками моей души. Просто не увидел бы их. Я не такой уж крепкий, не такой уж умный. Мне нужно, чтобы жизнь говорила мне, кто я на самом деле, постоянно показывала мне возможности моего разума. В своем пристанище я не нашел бы этого. Моя проблема в том, что я, вероятно, остался бы в каком-то блаженном состоянии. И это можно приравнять к смерти. Такого я не хочу», — размышлял он.
Интерес к буддизму Ричард Гир начал проявлять, когда ему было за двадцать. По его словам, на него снизошло два озарения: первое, когда он столкнулся с дхармой: «Думаю, как и большинство молодых людей, я не был особенно счастлив. Понимая, что, вероятно, переступаю грань собственного здравомыслия, я исследовал круглосуточные книжные магазины, читая все, что мог, в самых разных направлениях. Книги Эванса-Венца о тибетском буддизме оказали на меня огромное влияние. Я просто проглотил их», — вспоминал Гир. Второе озарение случилось, когда он познакомился с Далай-ламой, своим духовным учителем.
Гир известен как ярый защитник прав тибетцев. Актер создал собственный благотворительный фонд, а также стал соучредителем Тибетского дома в США. После того, как на церемонии «Оскар» в своей речи Гир осудил китайское правительство, Киноакадемия запретила ему быть презентером премии, а Китай запретил въезжать в страну.
«Тибетцы, которые провели в тюрьмах по 20 или 25 лет, рассказывают мне, что проблема куда серьезнее, чем пытки, которые они перенесли от рук своих палачей. Они сожалеют и сочувствуют людям, которые проявляют свою жестокую натуру. Однажды оказавшись в присутствии такого рода мудрости и чистосердечности, ты никогда не сможешь стать прежним», — вспоминал он.
Семья
Гир снова оказался в центре внимания в экранном дуэте с Джулией Робертс в фильме «Красотка» (1990). Фильм имел огромный кассовый успех. Журнал People в 1991 году назвал Гира одним из 50 самых красивых людей в мире.
Что касается внеэкранных отношений актера, то на следующий год после релиза «Красотки» он женился на американской модели Синди Кроуфорд. Церемония бракосочетания прошла в маленькой церкви Запада в Лас-Вегасе. Однако первый брак Гира оказался непрочным: пара развелась в 1995 году.
В 2002 году второй женой Гира стала бывшая модель и актриса Кэри Лоуэлл. У них есть сын, Гомер Джеймс Джигме Гир, родившийся в феврале 2000 года, названный в честь его дедушек с добавлением тибетского традиционного имени.
Судя по интервью Гира того периода, брак был счастливым: «Секрет сохранности нашей романтики в том, что мы просто живем вместе. Каждый день. Жена обычно встает очень рано, она спускается на кухню, варит себе кофе. Я тоже просыпаюсь, играю на гитаре, медитирую. Жена кормит сына, собирает его в школу, потом спускаюсь я, как герой, при полном параде. Провожаю сына в школу, беру свежую прессу и приношу жене, как верный пес».
Тем не менее, эти отношения также не удалось сохранить: в 2013 году Гир и Лоуэлл расстались после 11 лет семейной жизни. Бракоразводный процесс был непростым: экс-супруги провели три года за судебными тяжбами в Верховном суде Нью-Йорка. Дело было урегулировано только в 2016 году. В третий раз актер сделал предложение в 2018 году испанской активистке-единомышленнице Алехандре Силва. От этого брака у актера появились еще двое сыновей.
Тандем с Джулией Робертс
В начале 1990-х карьера Гира расцветала с популярностью домашнего проката. Он выступил продюсером детективной драмы «Соммерсби» (1993), сыграл седовласого Ланселота в «Первом рыцаре», заслужив насмешки, а потом реабилитировался в триллере «Первобытный страх» в 1996-м.
Седая голова никак не смущала актера, он не обращал внимания на колкости таблоидов. Уже в 2015-м в интервью журналу «7 Дней» он подчеркивал, что никогда не пытался скрыть седину: «Я прекрасно себя чувствую седым. Даже если мне намекают, что это меня сильно старит. Но если нужно для роли, я позволяю сделать волосы чуть темнее, придать им немного другой оттенок. Как только съемки заканчиваются, все возвращается на круги своя. По-моему мнению, мужчине достаточно вести здоровый образ жизни, оставаться в хорошей форме и следить за своим весом, чтобы выглядеть моложе своего возраста».
Журнал People в 1999-м снова признал Гира одним из самых сексуальных мужчин планеты. Тут нужно сказать спасибо женщине, а именно Джулии Робертс, с которой Гир снова встретился в «Сбежавшей невесте» — через 9 лет после релиза легендарной «Красотки». Кстати, за роль в «Невесте» он еще и получил рекордный гонорар в $13 млн.
И все-таки в свой актерский зенит Ричард Гир вошел после выхода криминальной музыкальной комедии «Чикаго» в 2003 году. Зритель прочно запомнил Гира в образе находчивого юриста. По иронии судьбы, актер снова подобрал эту роль за Траволтой, который отказался от съемок из-за занятости в других проектах. И не просчитался: участие принесло ему первый в карьере «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в киномюзикле.
Следующей вспышкой в карьере Гира стала мелодрама «Давайте потанцуем», в которой он сыграл в паре с Дженнифер Лопес. После 60-ти лет история взлетов и падений в карьере Ричарда Гира взяла более спокойный темп: актер сбавил обороты и снимался не слишком активно. И все же еще одну порцию внимания от поклонников он получил благодаря собаке — душераздирающая драма «Хатико: самый верный друг» отправляется прямиком на полку золотого фонда зрительских картин.