Ричарду Гиру — 75 лет: вспоминаем творческий путь актера

«Моя вовлеченность в карьеру, домашнюю жизнь, бросает вызов попыткам углубить учения внутри меня. Если бы не бизнес, я никак не смог бы столкнуться с темными закоулками моей души. Просто не увидел бы их. Я не такой уж крепкий, не такой уж умный. Мне нужно, чтобы жизнь говорила мне, кто я на самом деле, постоянно показывала мне возможности моего разума. В своем пристанище я не нашел бы этого. Моя проблема в том, что я, вероятно, остался бы в каком-то блаженном состоянии. И это можно приравнять к смерти. Такого я не хочу», — размышлял он.