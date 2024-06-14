Рианна напишет саундтрек к новым «Смурфикам» и озвучит Смурфетту

По данным The Hollywood Reporter, в актерский состав, помимо Рианны, входят Ник Офферман, Наташа Лионн, Дэниел Леви, Эми Седарис, Ник Кролл, Джеймс Корден, Октавия Спенсер, Ханна Уоддингем, Сандра О, Алекс Винтер, Билли Лурд, Шоло Маридуэнья, Курт Рассел и Джон Гудман.
Сейчас Рианна также работает над новым альбомом. Когда именно он выйдет, неизвестно, но на днях артистка сообщила, что «готова вернуться в студию».
Не исключено, что саундтреки к «Смурфикам» станут первым новым материалом исполнительницы за долгое время. Ее последний лонгплей ANTI вышел почти десять лет назад — в 2016 году.